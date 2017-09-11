Bekir Bozdağ, "Tanrıkulu'nun yaptığı açıklama hadsiz, yanlış ve saygısız bir açıklama"

"Sayın Kılıçdaroğlu'ndan şunu beklerdim, kendi milletvekiline canı pahasına terörle mücadele eden polisimize, askerimize onlara karşı bu saygısızlığı yapan Sezgin Tanrıkulu'na 'senin yaptığın asıl densizliktir' deyip disipline sevk etmesini, partisinden uzaklaştırmasını beklerdim ama yapmadı"



ANKARA - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'nun 'Silahlı insansız hava araçları sivil vatandaşları vurup öldürdü' açıklamasına ilişkin, "Tanrıkulu'nun yaptığı açıklama hadsiz, yanlış ve saygısız bir açıklama. Türk milletine, güvenlik güçlerimize bu açıklamasıyla hakaret etmiştir. Bu, büyük bir densizliktir" dedi. - "Tanrıkulu'nun yaptığı açıklama hadsiz, yanlış ve saygısız bir açıklama. Türk milletine, güvenlik güçlerimize bu açıklamasıyla hakaret etmiştir. Bu, büyük bir densizliktir"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ODTÜ arazisindeki yol çalışmasına bağlı olarak CHP kanadından gelen tepkilere ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Bozdağ, "Yapılanlar, bu ihtiyacı karşılamaktan ibarettir. Bir tünel yapılıyor. Toprağın bir tünel açılması söz konusu değil. Tünel yapılırken de burada bulunan bazı ağaçların nakli ve kaldırılması gerekiyor. Burada yapılan iş, millete hizmet işidir. Bunun karşılığında iki kat ağaç dikilecek. ODTÜ rektörlüğüne de 36 hektarlık alan takdim edilecektir" açıklamasında bulundu.

Merkel'in açıklamaları

Almanya Başbakan Angela Merkel'in 'Türkler Almanya'ya gelebilir' çağrısının hatırlatılması üzerine Bozdağ, "Sayın Merkel'e tabii Almanya'nın nasıl göründüğünü Almanya'da yaşayan yabancılara, Müslümanlara, bize sorsun. Nasıl gözüküyor, biz kendilerine anlatalım. Türkiye'de bugüne kadar sırf gazetecilik yaptığı gerekçesiyle yargılanan kimse olmamıştır. Mesleği gazetecilik olan bazı vatandaşlarımız da kendilerine isnat edilen suçlar dolayısıyla yargılanırlar. Hukuk neyi emrediyorsa yargı onun gereğini yapar. Türkiye, terör örgütlerine destek verenlere adaletin gereği neyse onu yapıyor ama Almanya teröre destek verenlere kol kanat geriyor. PKK, DHKP-C bugün Almanya'da serbest. Serbestten öte himaye görüyor. Terör ve terör örgütlerine karşı Almanya bir özgürlük alanı ama Türkiye'nin Cumhurbaşkanına Almanya kapalı. Teröristlerin toplanma hakkı var ama Türkiye gibi büyük bir devletin Cumhurbaşkanının Almanya'da yaşayan vatandaşlarıyla toplaşıp onlara düşüncelerini ifade etme hakkı yok" ifadelerini kullandı.

CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'nun 'Silahlı insansız hava araçları sivil vatandaşları vurup öldürdü' ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yöndeki açıklamasına ilişkin, "Tanrıkulu'nun yaptığı açıklama hadsiz, yanlış ve saygısız bir açıklama. Türk milletine, güvenlik güçlerimize bu açıklamasıyla hakaret etmiştir. Bu, büyük bir densizliktir. SİHA'lardan alınan görüntüler çok net görüntüler. Detaylar, SİHA'lardan açık bir şekilde görülebiliyor. Sayın Kılıçdaroğlu kimlik ve belge soruyor ama terörün ve teröristin belgesi ve kimliği olur mu? Güvenlik güçleri terör örgütüyle mücadele ederken, onlarla çatışmaya girmeden önce dur bakalım ey terörist senin Kandil'den aldığın belgen var mı diyebilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Diyor ki kimlik soracağız. Sayın Kılıçdaroğlu açıklarsa, teröristin kimliği nasıl oluyor? Onlara kimliği kim veriyor? O kimlik nasıl sorulacak biz kendisinden öğrenmiş oluruz. Teröristin kimliği ve belgesi de olmaz. Terörist bellidir, onunla mücadelenin usulü bellidir. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan şunu beklerdim, kendi milletvekiline canı pahasına terörle mücadele eden polisimize, askerimize onlara karşı bu saygısızlığı yapan Sezgin Tanrıkulu'na 'senin yaptığın asıl densizliktir' deyip disipline sevketmesini, partisinden uzaklaştırmasını beklerdim ama yapmadı. Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu da kendi milletvekilinin görüşüne katılıyor. Eğer paylaşmıyorsa ona ona dönüp cevabını vermesi lazım. Bu mantıkla 4 yılda nasıl bitirecek onu anlamıyorum, teröre en büyük desteği veren bir propagandayı ve açıklamayı yapan milletvekiline sesini yükseltemeyen bir lider terörle mücadeleyi nasıl yapacak onu da Türk halkının engin sağduyusu ve vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.