Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve Ahmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu AK Parti'li 6 milletvekili,...
Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve Ahmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu AK Parti'li 6 milletvekili, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan TBMM'nin yasa değişikliğine "FETÖ projesi" diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu.
07.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:42
Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve Ahmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu AK Parti'li 6 milletvekili, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan TBMM'nin yasa değişikliğine "FETÖ projesi" diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu. - ANKARA
Kaynak: İHA
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