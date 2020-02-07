Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve Ahmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu AK Parti'li 6 milletvekili,...
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Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve Ahmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu AK Parti'li 6 milletvekili,...

Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve Ahmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu AK Parti'li 6 milletvekili, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan TBMM'nin yasa değişikliğine "FETÖ projesi" diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu.

07.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:42
Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve Ahmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu AK Parti'li 6 milletvekili,...

, ve 'ın da aralarında bulunduğu 'li 6 milletvekili, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan TBMM'nin yasa değişikliğine "FETÖ projesi" diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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