Bedelli Askerlik Yapacak Futbolcular, Vatani Görevlerini Burdur'da Yerine Getirecek
Bedelli askerlik yapacak olan futbolcular, 21 günlük vatani görevlerini Haziran ayında Burdur'da yerine getirecek.
Bedelli askerlik celpleri açıklandı. Futbolcuların görev yeri ve tarihi de belirlendi. Bedelli askerlik yapacak olan futbolcular, 21 günlük vatani görevlerini haziran ayında Burdur'da yerine getirecek.
Görev zamanı ise liglerin Mayıs ayında sona ermesi nedeniyle Haziran ayı olacak. Bedelli askerlikten yararlanacak futbolculardan bazıları ise şöyle:
Tarık Çamdal
Necip Uysal
Caner Erkin
Oğuzhan Özyakup
Muğdat Çelik
Hasan Ali Kaldırım
İsmail Köybaşı
Serdar Aziz
Şener Özbayraklı
Mustafa Pektemek
Alper Potuk
Tolga Cigerci
Tolgay Arslan
TÖRE ANKARA'DA YAPACAK
Beşiktaş forması giyen Gökhan Töre, askerlik görevini Burdur yerine Ankara'da yapacak.
YORUMLAR (1)
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caner erkin çok dayak yerCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır