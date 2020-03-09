Bebe ve çocuk konfeksiyoncuları Çin'e kaptırdığı Rusya pazarında ihracatını artırıyor Bursa'dan 60'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren bebe ve çocuk konfeksiyoncuları, Çin'e kaptırdığı Rusya pazarında ihracatını artırmaya başladı.

Bursa'dan 60'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren bebe ve çocuk konfeksiyoncuları, Çin'e kaptırdığı Rusya pazarında ihracatını artırmaya başladı.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, AA muhabirine, Türkiye'nin bebe ve çocuk giyiminde dünyada aranan kaliteli üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Yıldız, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 15 ihracat artışı yakalayarak hedeflerini tutturduklarını anlattı.

Sektörün toplam üretiminin yüzde 80'inin bebe ve çocuk konfeksiyoncularının üssü haline gelen Bursa'daki Vişne Caddesi'nde gerçekleştirildiğini aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"2019 yılı, 2018'in telafi yılıydı. 2020'de ise daha büyük hedeflerimiz var. 'İhracat bazında yüzde 15 büyüme bekliyoruz' demiştik. Açıklanan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) rakamları da gösteriyor ki bu hedefimiz gerçekleşecek. Hazır giyim sektörüne çocuk giyiminin önemli bir katkı yaptığını düşünüyorum. Krizler veya farklı sıkıntılarla değil kalitemizle, tasarımlarımızla ön plana çıkmak istiyoruz. Bu manada da ön plana çıkmaya başladık, artık Türkiye'deki üretim dünyada kabul görmeye başladı ama maalesef böyle bir hastalık ve vaka (yeni tip koronavirüs) da söz konusu, dolayısıyla bunun bize yansımaları var. Özellikle Rusya ile olan uçak krizinden sonra Rusya ve ona bağlı ülkelerde Çin'e kaptırdığımız bir pazar vardı; şu anda bu pazar tekrar bize dönmeye başladı. Tabii bizim hedefimiz bu pazarlarda kalıcı olmak, ihracatımızın ve ihracat artışımızın sürdürülebilir ve sürekli hale gelmesini sağlamak. Çin'deki bu hadiseden dolayı birçok ülke tarafından bize ciddi manada dönüşler başladı."

"Avrupa'daki pazar payımız artıyor"

Ömer Yıldız, zayıf oldukları pazarlara yönelik plan ve projeler ürettiklerini ve bunları yakında hayata geçireceklerini vurguladı.

Dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca çocuğun Türkiye markalı ürünleri giydiğini dile getiren Yıldız, "5 kıtaya ve 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu sayı her geçen gün artmakta. Dolayısıyla dünyanın önemli bir kısmını giydiriyoruz. Zayıf olduğumuz pazarlara çıkartmalar yaparak, faaliyetler, organizasyonlar düzenleyerek o bölgelerin pazarlarında da etkili olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çevresindeki ülkelerin tamamına ciddi miktarlarda ürün ihraç ettiklerine değinen Yıldız, "Avrupa'daki pazar payımız artıyor, Amerika'da girişimlerimiz var, özellikle Türk cumhuriyetlerde ciddi bir ihracat artışımız var." diye konuştu.

Kaynak: AA