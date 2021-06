BBP Genel Başkanı Destici: "Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı olmadığını düşünüyorum"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ben Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı olmadığını düşünüyorum" dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin nabzını tutan "Anadolu Soruyor" programının konuğu olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır, Muğla Türk TV Genel Yayın Yönetmeni Serap Ülkü Özdemir ve Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık'ın sorularını yanıtladı.

"PKK belası 40 yıldan fazla süredir Türkiye'de can yakmaya devam ediyor"

Terör olaylarına değinen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terör her dönemde de can yakmaya, huzursuzluk çıkarmaya devam ediyor. Tabi son yıllara geldiğimizde terör örgütleri Siyonistlerin maşası haline geldi. Emperyalistler ders vermek istedikleri, sömürmek istedikleri ülkelerde ayaklanma hareketleri başlatıyorlar ve sonra bir kurtarıcı gibi oraya gidiyorlar. Bizim özelde başımızda olan PKK belası 40 yıldan fazla süredir Türkiye'de can yakmaya, milletin istikbaline, devletin varlığına, milletin bütünlüğüne kast ediyor. Bunu kendi başına destek almadan, dışarıdan lojistik destek almadan yapması mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri 10 binlerce tır silah veriyor PYD'ye, PKK'ya. Bir şey yapabiliyor muyuz? Onu da kılıfına uyduruyorlar" ifadelerini kullandı.

"Amaçları teröriste yardım ediyor algısı oluşturmak"

MİT tırlarıyla ilgili açıklama yapan BBP Genel Başkanı Destici, "Devletlerin gizli politikaları olabilir. Çünkü bunlar milli politikalardır ve milli çıkarları esas alır. Devlet, ülke, millet bunlar bir bütündür. Siz devletinizi dışarıya terör örgütlerine yardım ediyor pozisyonunda göstermeye çalıştığınız zaman bunu 2014'de yapanlar için de bugün yapanlar için de söylüyorum; bu hem devlete ihanettir hem ülkeye hem de millete kötülüktür. Ben o zamanda söyledim. O zaman MİT tırları durdurulduğunda ben dedim ki velev ki Türkmenlere yardım götürmüyorsa dahi bir tartışma vardı. Yine yapamazsın kardeşim. Yapamazsın. MİT, ordu, asker, polis, istihbarat yani güvenlik güçleri bu ülkenin varlığı, bekası, bütün bunların garanti kuruluşlarıdır. Şimdi bunları bizim yıpratmamamız lazım. Bir de hele dışarıya devleti, ülkeyi, milleti teröre ve teröriste yardım ediyor algısı oluşturmak Türkiye'yi Avrupa ve dünya mahkemelerinde yargılatmak istiyorlar" şeklinde konuştu.

"Sedat Peker'le bir tanışıklığım yok"

Gündemde yer alan Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili konuşan Genel Başkan Destici, "Bir tanışıklığım yok. Görüşmüşlüğüm yok. Ne telefonla ne de yüz yüze. Şunu da ifade edeyim; biz meşru bir siyaset zemini içerisinde mücadelemizi veriyoruz. Her şeyi demokrasi temelinde yapılmasından yanayız. Bunu çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Ama dünyanın her tarafından en demokratik dediğimiz ülkelerde bile dönem dönem rastlıyoruz. Türkiye'yi her taraftan sıkıştırmaya çalışılıyor. Sanki bir narkotik uyuşturucu güzergahı ya da ona göz yuman bir ülke, bir hükümet, bir devlet algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Ben Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yanayı konuşursak; bu 98 yıllık hangi hükümet olursa olsun. Bize yakın olsun uzak olsun önemli değil. Ben hiçbir Türkiye Cumhuriyeti'nin bilerek isteyerek böyle bir uyuşturucunun içinde olduğuna inanmıyorum. Çoğu iddia bile değil. Söylenti. Ben bir tanesini bile oturup izlemiş değilim. Sadece kamuoyunda öne çıkanlar, haberlere konu olanları biliyorum. Bu tür hadiseleri dış istihbaratlar mutlaka değerlendirirler. Çıkış noktası öyle olmazsa bile daha sonra değerlendirirler. Ben ABD, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bu iler çok net. Onun dışında biz diğer izleri de çok net görüyoruz. İçişleri Bakanımızla ilgili başladı her şey. Şimdi söylenenlere bakıyoruz daha iddia bile yok ortada. Bazıları diyor ya görevden alınsın diye. Sadece söylenti üzerine, benzersiz mesnetsiz itham üzerine Türk feraseti sosyal medyadan daha üstündür. Anadolu irfanı, milletin feraseti onu da yener. Nerede yener, sandıkta yener. Zaten itibar etmiyorum. Ben diyorum ki adalet, demokrasi, hukuk. Ama tek taraflı değil. Bu kadar başarılı bir bakan Süleyman Soylu. Diğer bakanlarımız da o şekilde. Başarılı olmuş terörle mücadelede. Biz şahidiz birebir. Şimdi her dönemde hedefe konmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu... Uyuşturucuyla verdiği mücadele. Ha keza Adalet Bakanımız. Hukuk gündeme geliyor. Gerçekten bu konuda hukukun üstünlüğüne ne kadar önem ve değer verdiğine şahidiz" dedi.

"Bir araya gelmemiz gerektiğinin altını çiziyorum"

Düzenlenen Anayasa teklifine değinen Genel Başkan Destici, "Türkiye'de bir kısım muhalefet rüzgar ne tarafa eserse o tarafa yöneliyor. Geçmişte Sedat Peker üzerinden karşı çıkarak eleştiriyorlardı şimdi savunarak eleştiriyorlar. Hukuk, demokrasi ve adalete kıymet veriyoruz ve bu olmazsa olmazımız. Cumhurbaşkanı bir anayasa çağrısı yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi destek verdi. Ben destek verdim. Hatta ben destek vermekle kalmadım. Masaya oturalım dedim. Bir anayasa zemininde Türkiye'deki siyasi parti genel başkanlarının bir araya gelmesi çok önemli. En önemlisi de dış dünyaya karşı bir mesaj verilir. Yani biz gerektiğinde bir araya geliriz, ülkemizin sorunlarını çözeriz mesajı verilir dedim. Bir araya gelmemiz gerektiğinin altını çiziyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız çağrı yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi de destekliyor. Biz devam ediyoruz, AK Parti devam ediyor. Biz çalışmamızı yapacağız millete götüreceğiz. Artık millet ne karar verirse" diye konuştu.

"Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı olmadığını düşünüyorum"

Erken seçim söylemleri ile ilgili açıklama yapan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, "Ben Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Bu teknik olarak da mümkün değil. Bir Cumhurbaşkanı erken seçime gidebilir. O da niye gitsin. Bir pandemi süreci yaşanıyor. Bir zorluk var. Belli kesimler için her kesim için değil. Bu dönemin çok kazananı oldu, fırsatçısı da oldu. Dünyadaki iş yerleri durdu ama Türkiye çalıştı. İhracatımız o yüzden arttı. İhracat oranı yüzde 30'u geçmiş vaziyette. Öbür taraftan fırsatçılar; mesela zincir marketler veya gıda toptancıları fırsatçılık yaptılar. Ben erken seçimi gerekli de görmüyorum. Zamanında yapılacağını düşünüyorum. Türkiye bence seçime de hazır değil. Muhalefet Cumhur İttifakını yıpratmak için erken seçim diyor. Ben ciddi ciddi şunu görüyorum; Kemal Bey'le Meral Hanım arasında görülmeyen bir adaylık yarışı olduğunu görüyorum. Hiç kimse Cumhurbaşkanını bebek katili Netanyahu ile bir tutamaz. Bu sözlü saldırılarla 'beni muhatap al diyor.' Kemal Bey de ha keza oradan gidiyor. Cumhur İttifakı net şu anda. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımız. Cumhur İttifakı'nın adayı kim ise bizim de adayımız odur" ifadelerine yer verdi.

"Hükümet elindeki bütün imkanları sarf ediyor"

Pandemi ile mücadele çalışmalarını değerlendiren BBP Genel Başkanı Destici, "Bir devletin verdiği sınav var hükümet eliyle bir de milletin verdiği sınav var. Hükümet elindeki bütün imkanı sarf ederek elindekini en az kayıpla atlatmak içinde. İnsanların gelir kaybı artarsa, iş kaybı artarsa bunun faturasını hükümet öder. Benim hükümete bir tavsiyem bunu yüz yüze de söylüyorum; o da şudur öncelik vatandaşın ihtiyacının giderilmesine verilmeli. Bütün kamu kaynakları buraya seferber edilmeli. Köprü, yo bir sene sonra yapabilir. Ama eğer vatandaş iş yerini açmakta zorlanıyorsa, çocuğuna harçlık vermekte zorlanıyorsa tüm önceliğin oraya verilmesi gerekir. Milletin gönlüne girmek, orada kalmak hatta oyunu almak için bu gereklidir. Şu anda muhalefet oradan saldırıyor. Çünkü saldırabileceği başka bir yer yok" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz hain darbesinin arkasında ABD'nin olduğu çok net"

Genel Başkan Mustafa Destici, "Bize dost olan ülke PKK'ya 10 binlerce silah verir mi? Müttefikimiz olan bunu yapar mı yapmaz? 15 Temmuz hain FETÖ darbesinin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu çok açık ve net. Ama Türkiye bazı şeyleri yutmak zorunda kalıyor. Bu uluslararası bir mesele. Bu denge meselesi. Biz mesela Rusya'nın uçağını düşürdük. Ne yaptı Rusya bir takım anlaşmalarla bu işi yuttu. Onun için Amerika Birleşik Devletleri'nin niyeti çok açık. En önemli talepler şu PKK devletini kabul edeceksin diyor. S-400 hava savunma sistemi. Sen saldırmazsan bu ben sana saldıramam. Bu savunma silahı. Demek ki senin bir saldırı hayalin var ki benim S-400'üme laf söylüyorsun. Cumhur İttifakı ve hükümet şu anda çok net bir duruş sergiliyor. Bunu kıramadı. Bunu hükümet değiştirerek yapmak istiyor" dedi.

"Dindar ailelerin zeki çocuklarını aldılar ve bir nesli heba ettiler"

Beka sorununa değinen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Beka sorunu olmaz mı? 40 yıldır bizim devletin varlığını tehdit eden PKK varsa gördük FETÖ terör örgütü ne kadar sinsi gelmiş. Bir maskeyle, bir dini cemaat görünümüyle ne kadar sinsi gelmiş. Bu milletin dindar ailelerinin zeki çocuklarını aldılar ve bir nesli heba ettiler birçoğunu vatana düşman ettiler veya vatandan kaçacak duruma getirdiler" ifadelerini kullandı.

"Muhsin Yazıcıoğlu bir organizasyonla öldürülmüş gibi gözüküyor"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün araştırılması hakkında konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim hadisemiz mahkemeler tarafından ya da soruşturmalar neticesinde hukukun ortaya koyduğu şu ana kadar ki şey kaza mı suikast mı bu konuda net delillendirilmiş ve mahkeme açılmış anlamına gelmiyor. Biz buna kaza demedik. Çünkü olayda bir tertip, bir organizasyon gözüküyor. En azından eldeki şüpheler, deliller, yaşanan hadiseler buna işaret ediyor. Bu süreç hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde aydınlatılmalı. İlk günden beri bunun peşini bırakmadık. İlk günden itibaren iki kere takipsizlik kararı alını ve bunlar kaldırıldı. Takipsizlik kararı verilmişti biz itiraz ettik, Adalet Bakanı ile görüştük. Tek bir şekilde takipsizlik kararı kaldırılıyordu. Sadece bakanlık kanun yararına bozmak isterse. Biz bunu yaptık. Mahkeme görüldü. Bir takım kamu görevlerinin hepsi yargılandı. Ama daha önemlisi o mahkeme öyle bir şey yazdı ki yüzlerce sayfa sonuç; o önümüzdeki mahkeme süreçleri ile ilgili de müthiş bir alan açtı. Yol gösterdi. Ama bu 10 yıl içerisinde başta FETÖ'cüler olmak üzere bunu istismar edenler oldu" diye ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı