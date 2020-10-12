- Bayramov: "Ateşkesin ardından Ermenistan'ın sivilleri bombalaması barbarlığın açık örneğidir"

- Bayramov: "Ateşkesin ardından Ermenistan'ın sivilleri bombalaması barbarlığın açık örneğidir" Azerbaycan'ın Tiflis'te bulunan diplomatı Eldar Bayramov Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalara yönelik yaptığı açıklamada, "İnsani ateşkes anlaşmasının ardından Ermeni Silahlı...

- Bayramov: "Ateşkesin ardından Ermenistan'ın sivilleri bombalaması barbarlığın açık örneğidir"

TİFLİS - Azerbaycan'ın Tiflis'te bulunan diplomatı Eldar Bayramov Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalara yönelik yaptığı açıklamada, "İnsani ateşkes anlaşmasının ardından Ermeni Silahlı Kuvvetleri tarafından sivillerin ve şehirlerin bombalanması barbarlığın bir diğer açık örneğidir" dedi.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışma bölgesinde 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasının ardından Ermenistan ateşkesi bozarak cephe hattının dışında bulunan Gence şehrine dün saldırı gerçekleştirdi. Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliği'nde Azerbaycanlı diplomat Eldar Bayramov devam eden çatışmalarla ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Bayramov, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Gence'ye gerçekleştirilen füzeli saldırı ile ihlal edildiğini ifade etti.

Bayramov, "İnsani ateşkesin hemen ardından Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan'ın Ağdam ve Terter bölgesine ateş açtı. Birkaç saat sonra Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Hadrut ve Cabrayıl yönünde saldırmaya çalıştı" dedi. Bayramov ayrıca, bölgedeki durumun tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın siyasi ve askeri liderliğine ait olduğunu vurguladı.

Bayramov, "11 Ekim gecesi Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri ve cephe hattının çok ötesinde olan Gence, Ermeni Silahlı Kuvvetleri tarafından füzeli saldırıya uğradı. Saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 sivil yaralandı. İnsani ateşkes anlaşmasının ardından Ermeni Silahlı Kuvvetleri tarafından sivillerin ve şehirlerin bombalanması da barbarlığın bir diğer açık örneğidir ve Ermeni liderliğinin ateşkes çağrılarının ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı diplomat, "Ermenilerin Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasının bir parçası olarak sivillere, evlere ve sağlık personeline kasıtlı olarak ateş açmaları, ülkenin uluslararası hukuk ve Cenevre sözleşmeleri dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerine aldırış etmediğini bir kez daha gösteriyor ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ediliyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALEXANDER ALİMOV