Bayramlıklar Turgutlu Belediyesinden
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Bayramlıklar Turgutlu Belediyesinden

Bayramlıklar Turgutlu Belediyesinden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Turgutlu Belediyesi, Dosteli Merkezleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin Kurban Bayramı'nda yüzünü güldürecek.

Turgutlu Belediyesi, Dosteli Merkezleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin Kurban Bayramı'nda yüzünü güldürecek.

Turgutlu Belediyesi her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerini sevindirmek için harekete geçti. Turgutlu genelindeki 3 şubesi 70 adet kıyafet toplama kumbarasıyla hizmet veren Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi aracılığıyla çocuklar başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine bayramlıklar ücretsiz olarak teslim edilecek.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gerçekleştirilen çalışmayla hem bayramda ihtiyaç sahiplerinin yüzleri gülecek hem de yardımlaşma ve dayanışma geleneği sürdürülmüş olacak.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Her yaştan ihtiyaç sahibimizin bayram sevincini yaşamalarını, bayram kültürümüzde ayrı bir yeri olan bayramlıklarına kavuşmaları için çalışmalarımıza başladık. Dosteli Merkezlerimiz aracılığıyla hayırseverlerimiz tarafından bağışlanan kıyafetleri Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerimize teslim ediyoruz. Her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nında da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin bayram sevincini doyasıya yaşaması için can-ı gönülden çalışıyoruz. Hayırseverlerimizden de Dosteli'ne kıyafet bağışında bulunarak bayram coşkusunun katlanarak büyümesine vesile olmalarını diliyorum." dedi. - MANİSA

Bayramlıklar Turgutlu Belediyesinden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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