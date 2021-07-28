"Bayramiç Beyazı" Hasadı Yapıldı
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"Bayramiç Beyazı" Hasadı Yapıldı

'Bayramiç Beyazı' Hasadı Yapıldı
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AB'den coğrafi işaret tescili alan "Bayramiç Beyazı" hasadı yapıldı.

AB'den coğrafi işaret tescili alan "Bayramiç Beyazı" hasadı yapıldı.

Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen hasat programına; Vali İlhami AKTAŞ, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Bayramiç Kaymakam V. Adem Eser, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Bayramiç Beyazı hasat programında; Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ve Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan tarafından birer konuşma gerçekleştirildi.

Vali İlhami AKTAŞ, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, olağanüstü gayret gösteren ve tarım üretimine büyük katkıda bulunan çiftçilerimize çalışmalarında başarılar dileyerek, hasatlarının bol, kazançlarının bereketli olması temennisinde bulundular.

Kaynak: Habermetre

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