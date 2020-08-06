Bayramdan sonra İslahiye'de vaka sayısı artışa geçti Bayramdan sonra İslahiye'de vaka sayısı artışa geçti İslahiye'de 24 saatte 7 vaka görüldü Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son 24 saatte 7 korona virüs (Covid-19) vakasının görülmesiyle bugüne kadar bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Bayramdan sonra İslahiye'de vaka sayısı artışa geçti

İslahiye'de 24 saatte 7 vaka görüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son 24 saatte 7 korona virüs (Covid-19) vakasının görülmesiyle bugüne kadar bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Kurban Bayramı'nın gelmesi ile ziyaretçi akınına uğrayan İslahiye ilçesi bir çok şehirden misafir ağırladı.

Son günlerde Gaziantep olarak iki yüzlü sayılarda görülen korona virüs vaka sayıları bayram sonrası üç yüzlü sayıları görmeye başladı. Bununla birlikte İslahiye ilçesinde vakasız gün geçmiyor.

Bir günde 7 vaka görüldü

Kurban Bayramı'nın gelmesi akraba ziyaretlerinin artmasına neden oldu. Bayramın bitmesi ile kendini göstermeye başlayan vaka artışları bir günde yedi kişinin test sonucunun pozitif çıkması ile yeni bir rekora imza atıldı.

Bir evde sekiz aile, 3 pozitif

İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi bayramın son günü gelen bir pozitif vakayı araştırmak için gittiği Elbistanhüyüğü Mahallesi'nde ki bir adreste bayram ziyaretinden dolayı 8 ailenin bir evde bulunduğunu evde 27 kişinin yaşadığını tespit etti. Bu hanede yaşayan kişilerden şuana kadar 3 kişide korona virüs çıktığı öğrenildi.

Yapılan filyasyon sonucunda sadece Elbistanhüyüğü Mahallesi'nde temaslı olduğu tespit edilen 59 kişi 14 gün süre ile karantinaya alındı.

473 kişi bayramı karantinada geçirdi

Bayram münasebeti ile ilçemize gelerek akraba ziyaretlerinin artması ile pozitif vakaların artması ve bunun yanında temaslı olan kişilerinde sayılarında artışlar görünmektedir. Pozitif vakalar ile temas kurduğu tespit edilen ve çeşitli sebeplerden dolayı karantina altına alınan 473 kişi bayramı karantina altında geçirdi.

Kaynak: İHA