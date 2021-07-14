Bayramda kilo ve bağışıklığınızı doğru beslenme ile koruyun
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Bayramda kilo ve bağışıklığınızı doğru beslenme ile koruyun

Bayramda kilo ve bağışıklığınızı doğru beslenme ile koruyun
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Prof. Dr. Emine Nur Tozan, yaz aylarında yüksek Omega-3 kaynağı ton balığı gibi protein bakımından zengin besinler öncelikli Akdeniz tipi beslenmenin önemli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Emine Nur Tozan, yaz aylarında yüksek Omega-3 kaynağı ton balığı gibi protein bakımından zengin besinler öncelikli Akdeniz tipi beslenmenin önemli olduğunu belirtti.

Dardanel'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tozan, doğru beslenmenin, yaşamın her dönemin de olduğu gibi yaz ve bayram döneminde de önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Bayram sofralarında yağ ve kolesterol oranı yüksek gıdaların fazla tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirten Tozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle kalp- damar hastaları başta olmak üzere genç-yaşlı herkesin dikkat etmesi gereken bu dönemde sebze başta olmak üzere Omega-3 kaynağı bakımından zengin ton balığı ve balık ile hazırlanan lezzetli ve sağlıklı menüleri daha sık tüketmekte fayda var. Sağlıklı ve kolay açılabilir ton balığını güvenilir ve kaliteli kaynaktan tüketmek büyük önem taşıyor. Derin okyanuslardan temin edilen ton balığının yakalandığı okyanusu, yakalayan teknenin ismini ve avlanma metoduna kadar tüm süreçleri görebilmek güvenilirlik açısından önemli. Hint ve Atlantik Okyanusu'nun tertemiz sularından sofralarımıza gelen katkısız ton balıkları, çiftlik balığı olmadığı gibi en doğal Omega-3 kaynağı olarak ruh sağlığından bağışıklık ve metabolizmanın güçlenmesine kadar birçok fayda sunuyor.

Kurban Bayramı'nda et ve tatlı tüketimi artmakta. Özellikle bu dönemde kronik hastalıklara sahip ve yüksek risk grubunda bulunan bireyler dikkatli olması gerekiyor. Kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, böbrek hastaları ve hipertansiyon sıkıntısı yaşayanların sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına özen göstermesi için uyarıda bulunan uzmanlar yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun miktarda et tüketirken çeşitlilik yaratmak için, yüksek Omega 3'e sahip kolay açılabilen zeytinyağlı ton balıklı salata, sebze ve meyve tüketme konusuna dikkat etmeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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