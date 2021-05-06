Bayramda kaç gün tatil olacak 2021? Ramazan Bayramı kaç gün tatil?

Ramazan Bayramı tatili, bayrama sayılı günler kala "Bayramda kaç gün tatil olacak 2021? Ramazan Bayramı kaç gün tatil?" Soruları merak ediliyor. Alınan karara göre kamu çalışanları tam kapanma döneminin de içerisinde yer aldığı 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak. Bayram tatilinin hafta sonu ile birleşmesiyle tatil 9 gün olacak. Peki, Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı? 2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. Bayram tatili için plan yapacak olan kişiler Ramazan Bayramı'nın ve bayram tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, bayram tatili kaç gün olacak, Ramazan Bayramı tatili hangi tarihte başlayacak?

BAYRAM'DA KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek olan bayram toplamda üç gün sürecek.

Bayram tatili ise Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 4,5 gün olacak. Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak.

Pazar günü dışında bayram tatilinde çalışanlar mesai yapmış olacak. Resmi tatil hakkını kullananlar ise izinli olacaklar. Özel sektörde bu durum geçerli olacak.

Kamu kurumlarında görev yapanlar ise Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Onların tatil süresi ise 9 gün olacak.

Diyanet'in paylaştığı takvimde yer alan bilgilere göre Ramazan ayının 26. günü yani 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olacak.

Bu geceden 4 gün sonra da arefe idrak edilecek ve arefenin de tamamlanmasıyla birlikte Ramazan ayı sona erecek.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi