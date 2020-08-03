Bayram tatili dönüşü araç yoğunluğu Kurban Bayramı'nı Ege ve Akdeniz'de geçiren tatilciler, memleketlerine dönüş yolculuğunda Afyonkarahisar'daki bağlantı yollarında yoğunluk oluşturuyor.

Kurban Bayramı'nı Ege ve Akdeniz'de geçiren tatilciler, memleketlerine dönüş yolculuğunda Afyonkarahisar'daki bağlantı yollarında yoğunluk oluşturuyor.

Antalya, Muğla ve İzmir'den araçlarıyla yola çıkan tatilciler, Afyonkarahisar çevre yolu ve kavşaklardaki trafikte yoğunluğa neden oluyor.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre yolundaki kavşak noktalarda oluşan araç yoğunluğuna belirli aralıklarla müdahale ederek, güvenli geçiş sağlamaya çalışıyor.

Denetimlerini sürdüren ekipler, dönüş yolundaki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yoğunluğun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA