Bayram öncesi sıkı denetimler sürüyor
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Bayram öncesi sıkı denetimler sürüyor

Bayram öncesi sıkı denetimler sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pamukkale Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

Pamukkale Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Vatandaşlarımızın bayramda sağlıklı ürünlere ulaşması için gereken tüm denetimler titizlikle yapılıyor" dedi.

Pamukkale Belediyesi, Ramazan ayı boyunca halkın rağbet gösterdiği pide, ekmek, unlu mamul ve tatlı üretimi yapan işletmeleri denetimlerine başlamıştı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi de tatlıcılar başta olmak üzere üretim yapan işletmeleri denetlemeye devam etti. İlçe genelinde faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerine yönelik periyodik denetimlerini yapan ekipler işletmeleri tek tek inceliyor. Ekipler, özellikle hijyen konularında hassasiyet gösterirken, işletmelerin imalatları uygun şartlarda yapıp yapmadığını da denetliyor. Bu çalışmaların yanına tezgah altı olarak da bilinen sağlıksız imalathane koşullarına sahip yerler konusunda ekipler hassasiyet gösterirken, ilçe genelinde bu ve benzeri yerlere kesinlikle izin verilmiyor.

"Halkımızın sağlığı çok önemli"

Halkın sağlıklı ürünlere ulaşmasının çok önemli olduğunu belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bu çerçevede Zabıta ekiplerimiz düzenli denetimlerinin yanında Ramazan ayında ve yaklaşan Ramazan bayramı öncesi de işletmeleri titizlikle denetliyor. Özellikle Ramazan bayramında tüketimi artan tatlıların sağlıklı ürünlerle üretilip halkımıza yine sağlıklı koşullarda sunulması için gereken tüm denetimler yapılıyor. Bu konuda haklımızın gönlü rahat olsun. Bu vesile ile tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Bayram öncesi sıkı denetimler sürüyor
Bayram öncesi sıkı denetimler sürüyor
Bayram öncesi sıkı denetimler sürüyor
Bayram öncesi sıkı denetimler sürüyor
Bayram öncesi sıkı denetimler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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