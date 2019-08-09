Bayram öncesi Gaziantepli baklava ustalarından yoğun mesai

Bayram öncesi Gaziantepli baklava ustalarından yoğun mesai

AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan baklavanın başkenti Gaziantep'teki baklavacılar, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olan, Gaziantep'te bayram öncesi günde ortalama 35 ton Antep baklavası üretiliyor.

09.08.2019 22:29
Bayram öncesi Gaziantepli baklava ustalarından yoğun mesai

Avrupa Birliği tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan baklavanın başkenti Gaziantep'teki baklavacılar, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olan, Gaziantep'te bayram öncesi günde ortalama 35 ton Antep baklavası üretiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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