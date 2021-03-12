Bayburt'un yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü, Sırakayalar Şelalesi buz tuttu
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Bayburt'un yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü, Sırakayalar Şelalesi buz tuttu

12.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:29

Bayburt'un yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü, Sırakayalar Şelalesi buz tuttu Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağışı görüldü.

Bayburt'un yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü, Sırakayalar Şelalesi buz tuttu

BAYBURT - Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağışı görüldü. Kentte soğuk havada etkisini artırırken buz tutan Sırakayalar Şelalesi fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Hava sıcaklığının iyice düştüğü Bayburt'ta kar yağışı aralıklı etkili oluyor. Bayburt kent merkezinde dün akşam saatlerinde hafif şekilde görülen kar yağışı Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Lapa lapa yağan kar yüksek kesimleri yeniden beyaz örtüyle kapladı.

Yüksek rakımlı güzergahlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilgili ekipler yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması sürdürdü.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Bayburt ve ilçelerinde bugün kar yağışının aralıklı devam edeceği hava sıcaklığının gündüz saatlerinde de sıfırın altına seyredeceği kaydedildi.

Öte yandan en düşük hava sıcaklığının Kop Kayak Merkezinde eksi 13 derece olarak ölçüldüğü kentte buz tutan Sırakayalar Şelalesi başka şehirlerden Bayburt'a gelen fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

Bayburt'un yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü, Sırakayalar Şelalesi buz tuttu
Bayburt'un yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü, Sırakayalar Şelalesi buz tuttu
Bayburt'un yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü, Sırakayalar Şelalesi buz tuttu
Bayburt'un yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü, Sırakayalar Şelalesi buz tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR

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