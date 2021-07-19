Bayburt'ta Kurban Bayramı yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayburt'ta Kurban Bayramı yoğunluğu

Bayburt'ta Kurban Bayramı yoğunluğu
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en az nüfuslu ili Bayburt'ta, Kurban Bayramı'nı memleketinde geçirmek için gelen gurbetçiler cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin en az nüfuslu ili Bayburt'ta, Kurban Bayramı'nı memleketinde geçirmek için gelen gurbetçiler cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Çeşitli nedenlerle doğup büyüdükleri memleketlerinden ayrılarak Türkiye'nin farklı illeri ile yurt dışına göç eden Bayburtlulardan bazıları, Kurban Bayramı'nı memleketlerinde, akrabalarıyla geçirmeyi tercih etti.

Nüfus ve araç yoğunluğu bakımında sakin bir şehir olan Bayburt'ta, arife günü dolayısıyla kentin merkezi noktası olan Cumhuriyet Caddesi ile Saat Kulesi Meydanı başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda zaman zaman 3 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.

Trafik ekipleri, kentteki araç trafiğini düzenlemek için yoğun mesai harcadı.

Bayburt'un 81 bin 910 olan nüfusunun, Kurban Bayramı dolayısıyla 250 binin üzerine çıktığı tahmin ediliyor.

Bayram tatilini memleketinde geçirmek için İstanbul'dan gelen Gökmen Şahin, AA muhabirine, iki yılda bir memleketini görmek için bayramlarda kente geldiğini söyledi.

Kentte yoğun bir kalabalık olduğunu belirten Şahin, "İstanbul'da yaşadığım için Bayburt'ta böyle bir yoğunluk gördüğüm için çok şaşırdım. Bayburt artık kabına sığmamaya başladı. Tabii bu kalabalığı görmek bizi sevindirdi. Gümüşhane tarafından geldim. Orada havaalanı inşaatını görmek, Bayburt Üniversitesi'nin kampüsünü görmek bizi çok sevindirdi." dedi.

Bayburt'ta yaşayan Muhammet Kotu da yaklaşık iki yıldır kentte böyle bir kalabalık görmediğini ifade etti.

Gurbetçilerin adeta kente akın ettiğini dile getiren Kotu, "Daha önce böyle kalabalık hiç olmamıştı. Hem pazartesi hem de arife günü olması dolayısıyla yoğun bir kalabalık var. Pandemi nedeniyle geçen yıl çok gelemeyen vardı. Dolayısıyla vatandaşlar bir boşluk buldu, bundan faydalanıyorlar." diye konuştu.

Bayburt'ta Kurban Bayramı yoğunluğu
Bayburt'ta Kurban Bayramı yoğunluğu
Bayburt'ta Kurban Bayramı yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir.'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir."
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Serra Arıtürk
Spor Arda Turan Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayburt'ta Kurban Bayramı yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 15:51:14. #1.16#

title