Yağan kar Bayburt'u beyaza bürüdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yağan kar Bayburt'u beyaza bürüdü

09.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:28

Yağan kar Bayburt'u beyaza bürüdü Bayburt kent merkezinde dün başlayan mevsimin ilk kar yağışı bugünde aralıklı etkisini sürdürdü.

Yağan kar Bayburt'u beyaza bürüdü

BAYBURT - Bayburt kent merkezinde dün başlayan mevsimin ilk kar yağışı bugünde aralıklı etkisini sürdürdü.

Bayburt'ta cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından yapılan karla mücadele çalışması sonrasında kardan arındırıldı. Park ve bahçelerin beyaz örtüyle kaplandığı kentte kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.

Kar ve tipi nedeniyle yüksek rakımlı Kop Dağı güzergahında ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri yüksek noktalarda sürekli tuzlama ve karla mücadele çalışmasını sürdürdü.

Bayburt'a mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, kuraklık görülmeye başlandığını kaydetti.

Öte yandan Bayburt merkeze bağlı Günbuldu köyünde, Ayşe Bayraktar'ın cenazesi, kardan kapanan yolun İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmasının ardından toprağa verildi.

Yağan kar Bayburt'u beyaza bürüdü
Yağan kar Bayburt'u beyaza bürüdü
Yağan kar Bayburt'u beyaza bürüdü
Yağan kar Bayburt'u beyaza bürüdü
Yağan kar Bayburt'u beyaza bürüdü
Yağan kar Bayburt'u beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR

İlgili Haberler

Ağrı'da gece yarısı yağan kar etrafı beyaza bürüdü
Ağrı'da gece yarısı yağan kar etrafı beyaza bürüdü
Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Sis ve kırağı kenti beyaza bürüdü
Sis ve kırağı kenti beyaza bürüdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Öykü Çelik Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Pierre Webo Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yağan kar Bayburt'u beyaza bürüdü - Bayburt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 13:35:47. #1.15#
title