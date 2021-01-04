Bayburt'ta kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bayburt'ta kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye para cezası

04.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:50
Bayburt'ta kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye para cezası

Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kent merkezinde bir kahvehanenin açık olduğu bilgisi üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.

İş yerine giden ekipler, kapısı içeriden kilitlenen kahvehanede 12 kişinin oyun oynadığını tespit etti.

Söz konusu kişilere 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Donald Trump Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cemal Hünal Hande Erçel Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Can Bartu Erol Bulut Ömer Bayram Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bayburt'ta kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 17:53:40. #1.14#
title