Bayburt'ta kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye para cezası

Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kent merkezinde bir kahvehanenin açık olduğu bilgisi üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.

İş yerine giden ekipler, kapısı içeriden kilitlenen kahvehanede 12 kişinin oyun oynadığını tespit etti.

Söz konusu kişilere 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci