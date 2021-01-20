Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci sayısı yarım milyona ulaştı
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Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci sayısı yarım milyona ulaştı

20.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:28
Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci sayısı yarım milyona ulaştı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerindeki yerleşimci sayısı yüzde 2,6 artarak 476 bine yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerindeki yerleşimci sayısı yüzde 2,6 artarak 476 bine yükseldi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci sayısının 2020 itibarıyla 476 bine yükseldiği belirtildi.

Haberde, yerleşimci sayısının 2019'daki yüzde 3,4 oranına kıyasla 2020'de yüzde 2,6 şeklinde kaydedildiği ifade edilerek, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Yahudi yerleşim birimlerindeki yerleşimci sayısının da 220 bin olduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Son yıllarda Donald Trump başkanlığındaki önceki ABD yönetiminin desteğiyle işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerinde belirgin bir artış yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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