Batı Balkan ülkelerinin liderleri Arnavutluk'ta bir araya geldi

21.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:14

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir araya gelen Batı Balkan ülkelerinin liderleri, bölgesel iş birliğinin söz konusu ülkelerin gelişimi açısından önemli olduğu konusunda mutabık kaldı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ve Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'in yanı sıra Avrupa Komisyonu, ABD ve Dünya Bankası temsilcileri de katıldı.

Görüşmenin odağında, Sırbistan ile Arnavutluk'un öncülüğünde başlatılan ve henüz Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan Batı Balkan ülkeleri arasında insanların ve malların dolaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan "Küçük Schengen" isimli girişim yer aldı.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Vucic, bölgesel iş birliğinin önemine dikkati çekerek, herbiri küçük birer ülke olan Balkan ülkeleri arasında iş birliğinin elzem olduğunu söyledi.

Batı Balkan ülkelerinin ilave gümrük vergileri ile yatırımcıları kendilerine çekemeyeceğinin altını çizen Vucic, "Küçük Schengen'in etkileri belki 3 ayda belli olmayacaktır ancak 3 yıl içerisinde bu ülkelerin gelişimlerini hepiniz fark edeceksiniz." dedi.

Djukanovic de Karadağ'ın bölge ülkeleri AB'ye yaklaştıracak olan bölgesel girişimlere her zaman açık olduğunu belirterek, "Biz 7 yıldır AB üyesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu fikrimizi değiştirecek bir duruma henüz rastlamadık. Karadağ'ın hedefi AB'nin bir parçası olmaktır." ifadelerini kullandı.

Rama ise "Küçük Schengen" girişiminin kapsamlı olduğunu ve söz konusu ülkeleri şartlandırarak dışlamadığını ifade ederek, "Bizleri birbirimizden ayıran geçmişimizle, bizleri birleştirecek olan geleceğimiz arasında bir köprü kurmak için bir araya geldik." diye konuştu.

Zirveye davetli olan Kosova yetkililerinin toplantıya katılmayı reddettiklerini anımsatan Rama, "Kosova tarafının bu yuvarlak masada yer almayı reddetmesine anlam veremiyorum. Bu şekilde yalnızca kendilerine zarar veriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Zaev de bölgesel iş birliğinin AB'ye üyelik konusunda sabırsızlanan halka umut olacağına işaret ederek, "Bizim görevimiz vatandaşlarımızın, ekonomimizin ve firmalarımızın iyiliği için çalışmak. Amacımız yaşam standartlarını bir an önce iyileştirmek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA