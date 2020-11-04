Baskil Meslek Yüksekokulu, yeni eğitim yılının açılışını online yaptı

Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksekokulu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışını online olarak gerçekleştirdi.

Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksekokulu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışını online olarak gerçekleştirdi.

Baskil Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Niyazi Bulut, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılışını Kovid-19 tedbirleri nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla açılışı yaptıklarını kaydeden Bulut, "İnşallah pandemi süreci erken biter ve yüz yüze eğitim öğretim başlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN