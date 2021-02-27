Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'tan köy ziyareti
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Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'tan köy ziyareti

27.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:40
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'tan köy ziyareti

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, köyleri ziyaret ediyor.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, köyleri ziyaret ediyor.

Başkan Akmurat, Alangören köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette, Akmurat, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Akmurat, Alangören Muhtarı Mehmet Abiç ve vatandaşlara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Akmurat'a, AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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