Basketbol THY Avrupa Ligi 8. haftasında Real Madrid kendi sahasında, Unicaja Malaga'yı 89-57 yendi.





Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmada ilk periyot 19–12 Real Madrid üstünlüğü ile sonuçlanırken, devreyi de 40-27 Real Madrid önde kapattı.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine baskılı savunma ile başlayan Real Madrid, bu periyodu 62-38 önde kapatarak müsabakadan 89-57 galip ayrıldı.





Karşılaşmada, en skorer isim 17 sayı atan Real Madridli Jaycee Carroll oldu.