Basketbol: Haftanın Programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 27. hafta maçlarıyla devam edilecek, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 34. hafta müsabakalarıyla normal sezon sona erecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka (BJK Akatlar)

15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Cebeci Spor Kompleksi)

17.00 Muratbey Uşak-Fenerbahçe Doğuş (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

20.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank (Sakarya)

29 Nisan Pazar:

13.00 Trabzonspor-Darüşşafaka (Hayri Gür)

15.15 Banvit-Anadolu Efes (Banvit Kara Ali Acar)

17.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece (Giresun 19 Eylül)

19.30 TOFAŞ-Eskişehir Basket (TOFAŞ)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.00 Karesispor-Yalova Group Belediye (Kurtdereli)

14.00 Bursaspor Durmazlar-Bandırma Kırmızı (Bursa Atatürk)

14.00 Afyon Belediyespor-Ankara DSİ (Afyonkarahisar Atatürk)

14.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Antalyaspor (Ankara)

14.00 Bahçeşehir Koleji-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Caferağa)

14.00 Selçuklu Belediyespor-Petkim Spor (Selçuklu Belediyesi)

18.30 Akhisar Belediyespor-Düzce Belediyespor (Akhisar Belediye)

18.30 Türk Telekom-İstanbulspor Beylikdüzü (Ankara)

18.30 Sigortam.net Bakırköy Basket-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)