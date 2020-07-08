Basketbol Gençler Ligi'nde yer alacak takımlar belli oldu Basketbol Gençler Ligi'nde 2020-2021 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu.

Basketbol Gençler Ligi'nde 2020-2021 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Basketbol Gençler Ligi'nin 2020-2021 sezonunda, ING Basketbol Süper Ligi'nde bulunan 16 kulübün genç takımlarının yanı sıra geçmiş yıllardaki başarılı sonuçlarıyla final grubuna kalan ya da üst sıralarda ligi tamamlayan Ankara TED Kolejliler, İzmir Gelişim Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve Teşvikiye Spor Kulübü yer alacak. Kaynak: AA