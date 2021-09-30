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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri

AA / Salim Taş - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri

Salon: AntakyaHakemler: Jelena Smiljanic (Sırbistan), Elena Chernova (Rusya), Ivana Ivanovic (Sırbistan)Hatayspor: Wiley 15, Gorini 18, Büşra Akbaş 7, Ayşegül Günay 3, Büşra Akgün 10, Bahar Çağlar Ökten 5, Zubac 2, Brown 23, Simge Şeker, Gökçe Doğan 7Elitzur Holon: Bone 9, Hagag 2, Raber 12,...

Salon: Antakya

Hakemler: Jelena Smiljanic ( Sırbistan ), Elena Chernova ( Rusya ), Ivana Ivanovic (Sırbistan)

Hatayspor : Wiley 15, Gorini 18, Büşra Akbaş 7, Ayşegül Günay 3, Büşra Akgün 10, Bahar Çağlar Ökten 5, Zubac 2, Brown 23, Simge Şeker, Gökçe Doğan 7

Elitzur Holon: Bone 9, Hagag 2, Raber 12, Kabada 3, Diawakana 2, Pelc 10, Shabtai, Adams 14, Kahalon, Sujic

1. Periyot: 23-19

Devre: 43-28

3. Periyot: 66-42

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanş maçında Hatayspor, evinde İsrail'in Elitzur Holon takımını 90-52 yendi.

Rakibine karşı ilk maçı da 76-59 kazanan Hatay ekibi, gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Hatayspor, A Grubu'nda Panathinaikos (Yunanistan), Polkowice (Polonya) ve WBC Enisey (Rusya) ekipleriyle rakip oldu.

AA / Salim Taş - Spor Haberleri
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