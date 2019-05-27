Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.
Hasan Doğan Spor Salonu ve Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda 2 Haziran'a kadar sürecek şampiyonaya 16 takım katılıyor.
Organizasyonda A Grubu; Mersin Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Galatasaray, B Grubu; Kayseri Basketbol, Ormanspor, Kahraman Kazan Belediyespor, Beşiktaş, C Grubu; Emlak Konut, Alanya Belediyespor, Canik Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, D Grubu ise Ege Gelişim, Fenerbahçe, Buca Gençlik, BOTAŞ Spor takımlarından oluştu.
İlk gün maçlarında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Kayseri Basketbol'u 65-36 yendi. Buca Gençlik de Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 63-57 mağlup etti.
Mansur Yavaş'ın İmzaladığı Genelge ile Ankara Büyükşehir Belediyesinde "Çakarlı Araç" Devri Sona Erdi