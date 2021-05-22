Başkentte kadına şiddet kameraya yansıdı
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Başkentte kadına şiddet kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Mamak ilçesinde kadına yönelik şiddet olayı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde kadına yönelik şiddet olayı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Gülveren TOKİ'de gece meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir kadın ve erkek önce tartıştı. Tartışma sonrası erkek kadına dakikalarca şiddet uyguladı. Erkek tarafından şiddete uğrayan kadın olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan şiddet bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Başkentte kadına şiddet kameraya yansıdı
Başkentte kadına şiddet kameraya yansıdı
Başkentte kadına şiddet kameraya yansıdı
Başkentte kadına şiddet kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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