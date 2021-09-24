Başkent'te 32 paket satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent'te 32 paket satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkent'te 32 paket satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir araçtan 32 paket satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir araçtan 32 paket satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde devriye gezen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motorsikletli Polis Timler Amirliği tarafından durdurulan bir araçtan 32 paket satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramada boş arazide toprağa gömülmüş halde bulunan kavanozda satışa hazır halde toplam 64 paket esrar maddesi ile 9 adet extacy uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edilen bin 50 Türk lirası yunus ekipleri tarafından ele geçirildi. Aracında uyuşturucu madde bulunduran R.T isimli şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kerem Kamışlı Caner Cindoruk Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Şenol Güneş Ali Palabıyık Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hulusi Akar Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkent'te 32 paket satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 08:51:12. #1.17#