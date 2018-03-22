Başkan Yüksel'den Afrin'deki Mehmetçiklere Destek

Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediyesi tarafından ilçede üretim yapan bir firmadan tedarik edilen botları sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere Gaziantep Valiliğine teslim etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında sınır ötesi harekat düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline destek maksadıyla Gaziantep'e giden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene'de üretim yapan bir ayakkabı fabrikasından tedarik edilen botları götürdü. Başkan Yüksel, Gaziantep'e götürdüğü iki koli botu valilik görevlilerine teslim etti. - TEKİRDAĞ