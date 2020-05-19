Başkan Yılmaz, 19 Mayıs'ta milli sporcu ve gençleri video konferansta buluşturdu
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Başkan Yılmaz, 19 Mayıs'ta milli sporcu ve gençleri video konferansta buluşturdu

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Balıkesirli milli sporcular ve 20 ilçenin gençlik meclisi temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Başkan Yılmaz, 19 Mayıs'ta milli sporcu ve gençleri video konferansta buluşturdu
19.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:55

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Balıkesirli milli sporcular ve 20 ilçenin gençlik meclisi temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Başkan Yılmaz, gençlere pandemi süreci sonunda yeniden bir etkinlikte bir araya gelme sözü verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda; video konferans yöntemiyle 20 ilçeden gençlik meclisi temsilcileri ve Balıkesirli milli sporcularla bir araya geldi. Video konferansa Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu da katıldı.

'GENÇLERİMİZ BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ'Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Ulu Önder Atatürk ile silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 101'inci yılında siz gençlerimiz ve şehrimizin gururu milli sporcularımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Gençlerimiz bizler için çok kıymetli. Onların derslerinin yanında sporla da ilgilenerek bunu profesyonel hale getirmesini her zaman destekliyoruz" dedi.MİLLİ SPORCULARA ÇAĞRIMilli sporcular Ahmet Mustafa Yılmaz (atletizm), Yasemin Adar (güreş), Habibe Afyonlu (judo) ve Ertuğrul Dağdeviren'e (güreş) de spor hayatlarına nasıl başladıklarını ve nelerle mücadele ederek nasıl başarı elde ettiklerini gençlere anlatmalarını isteyen Başkan Yücel Yılmaz, sporcuların her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.'BUNUN İÇİNDİR Kİ CUMHURİYET GENÇLERE EMANET EDİLMİŞ'20 ilçenin gençlik meclisi temsilcilerinin her biriyle tek tek konuşarak sohbet eden Başkan Yılmaz "Gençlerimizin böyle özel günlerle Cumhuriyetimize olan sadakatlerini pekiştirmelerini istiyoruz. Gençliğine sahip çıkan milletler daim olur. Bunun içindir ki Cumhuriyet gençlere emanet edilmiş. Burada bizimle olup video konferansa katılan tüm gençlerimizle pandemi süreci sonunda yeniden bir araya gelmek istiyorum. Gençlerimiz ve sporcularımızla birlikte bu günün anısına anlamlı bir etkinlik planlayalım" dedi.YILDIZ: BUGÜN KÜLLERİMİZDEN YENİDEN DOĞDUĞUMUZ GÜN

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise bu yıl pandemi süreci nedeniyle 19 Mayıs'ı evlerde kutladıklarını ifade ederek, "İnşallah bu süreç en kısa sürede bitecek ve bizler yine bayramlarımızı öğrencilerimizle coşkulu bir şekilde kutlamaya devam edeceğiz. Bugün bundan 101 yıl önce esarete ve yokluğa hayır diyen bir milletin küllerinden yeniden var olduğu bir gün. O gün Samsun'a ilk adımı atarak Milli Mücadelemizi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmetle ve saygıyla anıyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a da böyle anlamlı bir günde gençlerimizle bir arada olduğu ve onları şehrimizin gururu milli sporcularımızla buluşturduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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