Başkan yavaş ile 100 gün

Hesap veren bir başkan Mansur Yavaş

Başkan Yavaş'tan vatandaşa en saydam kitap

İlk 100 günde bankadaki nakit mevcudu 160 milyon 401 bin TL'ye ulaşırken, kısa dönem borçları 24 milyon 271 bin TL azaldı

8 Nisan-16 Temmuz arasında israfla yapılan mücadele sonucu bütçe 136 milyon 579 bin 402 TL fazla verdi

31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, 8 Nisan'da mazbatasını alarak başladığı görevinde 100 günü geride bıraktı

"Her şey vatandaşın gözü önünde olacak" ilkesi ve şeffaf yönetim anlayışı ile yapılan tüm faaliyetleri kamuoyuna açık şekilde gerçekleştiren Başkan Yavaş, 100 günde yapılanları bir kitapta topladı

8 Nisan-16 Temmuz tarihlerini kapsayan ve 60 sayfadan oluşan kitapçıkta; Büyükşehir Belediyesi'nin mali durum raporundan insan kaynaklarına, icraatlardan projelere kadar pek çok başlık rakamlarla ve tablolarla ayrıntılı olarak anlatıldı

İnternet ve sosyal medya hesaplarında da yayınlanan

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kitapçığın önsözünde, "Yönetim anlayışı değişikliği ile başlayan bu süreç, Ankara'mız için bir başarı öyküsüne dönüşecektir" dedi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan'dan itibaren büyükşehir belediyesinde yapılan tüm faaliyetleri ve çalışmaları, "Mansur Yavaş ile 100 Gün" adlı kitapçıkta anlattı.

Şeffaf belediyecilik anlayışını tüm birimlerde hayata geçiren, ihalelerin canlı yayınlanmasını sağlayan, tasarruf tedbirlerini birer birer devreye sokan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, büyükşehir belediyesinin tüm faaliyetlerini kamuoyunun gözü önünde yapma kararını adım adım uygulamaya başladı. Belediye nereye ne kadar harcadı?

"Her şey vatandaşın gözü önünde olacak" diyen Başkan Yavaş, 60 sayfalık kitapta büyükşehir belediyesinin mali durum raporlarından insan kaynaklarına, icraatlardan projelere kadar pek çok konuda önceki döneme ait rakamlarla da aylık karşılaştırma yapıldı. Kitapta, büyükşehir belediyesinin gelirlerinden giderlerine, banka borçlarından tasarruf kalemlerine kadar tüm bilgiler tek tek paylaşıldı. İsrafla mücadele politikaları sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idareler başta olmak üzere ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğünün gelir gider rakamlarının ayrıntılı olarak yer aldığı kitapçıkta, Başkan Yavaş'ın mazbatasını aldığı 8 Nisan tarihinden itibaren 16 Temmuz'a kadar olan üç aylık dönemde nereye ne kadar harcama yapıldığı tek tek anlatıldı.

8 Nisan itibariyle kısa ve orta vadeli 8 milyar 449 milyon 357 bin 33 TL borç devir alan Başkan Yavaş, kısa sürede bankadaki nakit mevcudunun 160 milyon 401 bin 372 TL'ye yükselmesini sağlarken, kısa dönem borçlarda 24 milyon 271 bin 956 TL azaltıldı.

Büyükşehir bütçesi 8 Nisan-16 Temmuz tarihleri arasında israfla yapılan mücadele sonucu 136 milyon 579 bin 402 TL fazla verdi. Metro gelirlerindeki azalmanın etkileri

Kitapçıkta, metro gelirleri tahsilat toplamı üzerinden yüzde 15 pay ayırma ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin genel bütçe vergi gelirleri üzerinden aldığı paydan yüzde 5 oranında kesinti yapılması kararının büyükşehir belediyesi gelirlerine olumsuz yansıyacağına dikkat çekildi.

Bu olumsuz etkinin örnek hesabının da yapıldığı kitapçıkta şöyle denildi:

"2018 yılında Belediyemizin hazine paylarından yüzde 5 kesinti yapılması halinde toplamda 208,6 milyon TL kesinti yapılmış olacaktı. 2018 yılında bakanlık ile yapılan protokole göre bakanlık tarafından yapılan metro hattı tahsilat toplamı üzerinden yüzde 15 kesinti yapılmak suretiyle ödeme yapılsaydı ödenecek toplam tutar 10,6 milyon TL olacaktı. 01.05.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 30 Nisan 2019 tarih ve 1014 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2018 yılı gerçekleşmelerine göre Belediyemizden 198 milyon 43 bin 929 TL kesinti yapılacaktır. Bu da eski kesintiden yaklaşık 20 kat fazladır." Atamalar ve işe alımlarda son durum

Saydam bir şekilde vatandaşa hesap verebilirlik anlayışı ile hazırlanan kitapçıkta, Başkan Yavaş'ın göreve başlamasıyla birlikte yapılan atamalar da tek tek anlatıldı.

Yüksek Seçim Kurulunun 13 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan seçimlerin 31 Mart'ta yapılmasına yönelik kararının ardından 8 Nisan tarihine kadar büyükşehir belediyesi kadrolarına toplam 853 kişinin yerleştirildiğine dikkat çekilen kitapçıkta sadece 31 Mart tarihinden 8 Nisan tarihine kadar da 117 kişinin işe alındığı ifade edildi. Başkentteki ilkler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının sorunlarına yönelik çözüm üretilmesi amacıyla başkentte ilk kez "1. Ankara Sokak Hayvanları Çalıştayı" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Yavaş'ın talimatıyla ilk kez belediye olarak sokak hayvanlarıyla ilgili bir davaya müdahil olurken kitapçıkta ayrıca '2020-2024 Stratejik Planlama Çalışmaları Tanıtım Toplantısı ve Çalıştayı'nın tüm paydaşlara açık olarak gerçekleştirildiği, Başkan Yavaş'ın çağrısıyla uzun bir aradan sonra Ankara Kent Konseyi Genel Kurulunun toplandığı ifade edildi.

Kitapçıkta, yeni uygulamalar ise tek tek sıralandı:

-T.C. ibaresi yeniden getirildi

-Tüm birimlerin ihaleleri canlı yayınlanmaya başladı

-Dini bayramlardan sonra milli bayramlarda da toplu ulaşım ücretsiz hale getirildi

-Özel mavi otobüslerde de ANKARART dönemine geçiş hızlandırıldı

-Yaya önceliği uygulamaları artırıldı

-İstanbul Yolu-Ayaş Bağlantı Kavşağı ile Ayaş Yolu-Sincan OSB Önü Alt Geçidi trafiğe açıldı

-Ekonomik ömrünü tamamlayan üst geçitler kaldırıldı

-Çevreci projeler devreye sokuldu (Konut sitelerinde elektrikli şart sistemleri ve sulama amaçlı yağmur suyu toplama havuzları kurulması yönünde karar alındı)

-Araç sayıları azaltıldı, makam araçlarının çakarları söküldü ve park bahçe harcamaları minimuma indirildi

-Akyurt'a yapılacak Uluslararası Fuar Alanı'nın inşaat çalışmaları hızlandırıldı

-Öğrenci evlerinde su indirimi yapıldı

-EGO otobüslerinde öncelikli koltuk dönemine geçildi

-Memurlara Sosyal Denge Tazminatı verildi

-BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi

-Asfalt katılım payı şerhleri kaldırıldı

-Belediye yemekhanesinde bürokrat-çalışan servis ayrımı kaldırıldı

-Başkan Yavaş, kendi fotoğraf ve resimlerinin duvarlara asılmasını yasakladı

-19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı görkemli şekilde kutlandı

-Amatör müzisyenlere büyükşehir belediyesinin rekreasyon alanları açıldı

-Başkentte açık hava sinema günleri yeniden başladı

-Çevre ve Peyzaj Akademisi ile bitki yetiştiriciliği konusunda rehberlik hizmeti başladı

-Kadın çalıştayı için çalışmalara başlandı, kent genelinde anket çalışması yapıldı

-Başkan Yavaş, kadın üreticilere destek projelerini hayata geçirdi

-Sendikal baskıları kaldıran genelge yürürlüğe girdi

-Kent genelinde asfalt ve kaldırım ile bakım ve onarım çalışmaları hızlandırıldı

-Çevre ve peyzaj tasarımları ile ilaçlama çalışmaları artırıldı

Kaynak: İHA