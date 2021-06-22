Başkan Yalçın'dan hızlı sabah mesaisi
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Başkan Yalçın'dan hızlı sabah mesaisi

Başkan Yalçın'dan hızlı sabah mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Covid-19 süreci sonrası başladığı ilk mesai gününde sabah erken saatlerde Yenidoğan Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Covid-19 süreci sonrası başladığı ilk mesai gününde sabah erken saatlerde Yenidoğan Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Başkan Yalçın'ın ilk durağı Yenidoğan Mahallesi'ndeki TOKİ konutları içinde yer alan Cemil Baba Kur'an Kursu inşaatı oldu. Yapımı tamamlanan ve sadece çevre düzenlemesi kalan kursu hayırsever Ali Kiper, Talas İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut ile birlikte gezen Başkan Yalçın, gelinen son nokta hakkında bilgiler aldı. Daha sonra bölgede devam eden park, yeşil doku, bisiklet yolu çalışmalarını inceleyen Başkan Yalçın, çalışanlarla sohbet edip kolaylıklar diledi. Başkan Yalçın son olarak Bilge Kağan Caddesi'ndeki yağmur suyu, yol, Erciyes Üniversitesi TOKİ girişindeki kavşak ile Çimenli Caddesi'nde sürdürülen alt yapı yenileme, zemin sertleştirme ve dolgu çalışmalarını yerinde değerlendirdi. Başkan Yalçın burada çalışanlara kolaylıklar dilerken bölge sakinleriyle de sohbet etti.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar da Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Yalçın'dan hızlı sabah mesaisi
Başkan Yalçın'dan hızlı sabah mesaisi
Başkan Yalçın'dan hızlı sabah mesaisi
Başkan Yalçın'dan hızlı sabah mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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