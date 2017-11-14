Başkan Türel Bitlisli Çocukları Ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Bitlis Tatvan'dan Antalya'yı ziyarete gelen çocukları ağırladı.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ildeki 15 yaş ve altı 50 bin çocuğun, batı illeriyle gönül köprüsü kurarak tanımasını öngören "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesinden 5'nci kafile olarak Antalya'ya gelen 131 çocuk, Başkan Türel'in misafiri oldu.



İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Türel, öğrencilerle sohbet etti ve çocuklardan derslerine sıkı sarılmalarını istedi.



Çok çalışmanın ve gayret etmenin önemini anlatan Türel, "Bana sizin yaşınızdayken birisi 'Belediye Başkanı olacaksın' deseydi inanmazdım. Ama oluyormuş, çok çalışınca, gayret edince, kararlı olunca iş sahibi, meslek sahibi olursunuz, belediye başkanı da olursunuz, milletvekili, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı da olursunuz." dedi.



Öğrencileri Antalya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Türel, çocuklardan Antalya'nın tadını doyasıya çıkarmalarını istedi.