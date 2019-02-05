Başkan Salman: "2018 Yılında 50 Milyon TL Kredi Kullandırıldı"

S.S Yeni Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Mustafa Salman, 2018 yılı içerisinde toplamda 50 milyon TL'lik kredi kullandırıldığını söyledi.

S.S Yeni Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Mustafa Salman, esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifler kanalıyla düşük faiz ile esnaflara verilen kredilerin tercih edildiğini söyledi.

Başkan Mustafa Salman, kredi kullanımıyla ilgili olarak, "2018 yılının Haziran Ayına kadar kredi kullandırım oranımız normal seviyedeydi. Yıl içerisinde Doların yükselmesiyle birlikte esnaf üzerinde etki yaptı. 2018 yılı içerisinde kullandırmamız için 23 milyon 500 bin TL gönderildi. Bunun yanında geri dönüşlerle beraber yaklaşık 50 milyon TL kredi 300 kişiye kullandırıldı" dedi.

Başkan Salman, "Ocak ve Şubat ayı içerisinde toplam 20 milyon TL para gönderilerek kredi kullanımına açıldı. Şuan günlük ortalama 15 kişiye kredi dağıtıyoruz. Kredi oranının yüzde 0.5 faiz oranı olmasından dolayı tercih ediliyor. Bankaların faiz oranları yüksek olduğu için tercih ediliyor. Piyasadaki ekonomik dargınlığın, devletimizin bu kredileri açmasıyla piyasa toparlanacak diye düşünüyorum. 2019 yılının ilk bir ayında 15 milyona yakın para dağıtıldı. Bu şekilde giderse 100 milyonu bulacağımızı tahmin ediyoruz. Esnafımız bu kredi ile ekonomik zorluklarını aşacaktır. Bu konuda devletimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA