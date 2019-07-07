Başkan Mustafa Işık: "Gürsu'yu istişare kültürüyle yönetiyoruz"

Gürsu'nun gelişimine yön verecek hizmetler, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın ilçenin dinamikleriyle yaptığı istişarelerle yönlendiriliyor.

Gürsu'nun gelişimine katkı sağlayacak her fikir ve öneri kendileri için değerli olduğunu belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Kent dinamiklerini etkin hale getirerek, ilçemizin ihtiyaçlarını istişare kültürüyle çözmeye çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızdan, muhtarlarımızdan, esnaflarımızdan gelen öneriler bizim için önemli. Hizmetlerimizi yaparken bu talep ve önerileri dikkate alarak çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. İlçemizin geleceğine yön verecek tüm güzel fikirlere her zaman açığız. Böylece ilçemizin kültürel zenginliğinin temsilcilerinin öneri ve taleplerini alarak hizmetlerimizi şekillendiriyoruz" dedi.

Gürsu'ya hizmet etmek hedefiyle, çeşitli ortamlarda sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve esnaflarla biraraya gelen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçenin geleceğine yön verecek hizmetlere ilişkin istişareler yapıyor. - BURSA

Kaynak: İHA