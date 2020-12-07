Başkan Makas, "Performans Programı Raporu adaletten uzak"

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, kent gündemi ve teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Makas, Çanakkale İl Özel İdaresi 2021 Yılı Mali Performans Raporunda ilçelere ayrılan ödenek miktarlarının adaletten uzak olduğunu söyledi.

AK Parti Çanakkale teşkilatları olarak, pandemi ile mücadele sürecinde şehir merkezinden, kırsaldaki köylere kadar, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm üyelerine ulaştıklarını söyleyen AK Parti İl Başkanı Makas, "Üyelerimizin hal ve hatırlarını soruyor, varsa ihtiyaçlarını öğrenip yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza yardım eli uzatarak, ihtiyaçlarını gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda tüm ilçe teşkilatlarımıza ve teşkilatımızın tüm kademelerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Pandemi sürecini tüm halkımızla temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak atlatacağız. Çanakkaleli hemşehrilerimizin bu konuya hassasiyet gösterdiklerine ve bundan sonra da göstereceklerine inanıyorum" dedi.

9 bin yeni üye

AK Parti teşkilatlarının üye kampanyası kapsamında Kasım ayı içerisinde sadece 1 haftalık sürede 9 bin yeni üye yaparak rekor kırdığını hatırlatan Başkan Makas, "Teşkilatlarımıza rekor katılımları yaşadığımız üye kampanyamızın son ayı olan Kasım ayında, Gençlik Kolları Teşkilatımız, 5 bin yeni üye ile Türkiye 3'üncüsü oldu. Bu gururu bize yaşatan Gençlik Kolları Teşkilatımıza ve Gençliği Kolları Teşkilatımızın Başkanı Alperen kardeşime de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Gün geçtikçe şehrimize millet bahçelerinin bir yenisi ekleniyor"

Çanakkale'de AK Belediyelerin başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Başkan Makas, AK Belediyelerin, vatandaşlara hizmet götürmek anlamında büyük bir özveri ile çalıştıklarını vurguladı. AK Belediyelerin, alt yapıdan, sosyal donatılara kadar vatandaşların tüm taleplerini karşılamak için çalıştıklarını anlatan Başkan Makas, "Belediyelerimizin yaptıkları bu hizmetlerin arkasında, şehrimizin ağabeyi Grup Başkanvekilimiz ve Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan'ın çok önemli desteği bulunuyor. Gün geçtikçe şehrimize millet bahçelerinin bir yenisi ekleniyor. Ezine, Biga ve Lapseki'de yapımları devam eden Millet Bahçeleri ilçelerimize yeni bir vizyon, yeni bir heyecan kazandıracak inşallah. İlçelerimize hizmet araçları kazandırılıyor. Yine Terzialan Belediyemize bir kepçe, bir adet çöp toplama aracı ve cenaze nakil aracı kazandırıldı. Terzialan beldemiz için çok kıymetli bir kazanım. Millet bahçelerinden, Belediyelerimize kazandırılan araçlara ve ilçelerimizde kamu binalarının yenilenmesine kadar Çanakkale'miz için gece gündüz demeden çalışan Grup Başkanvekilimiz Sayın Bülent Turan'a ve Milletvekilimiz Sayın Jülide İskenderoğlu'na çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Yenice'nin görmezden gelinmesi çok üzücü"

Son dönemde kamuoyunda da tartışılan Çanakkale İl Özel İdaresi 2021 Yılı Bütçesi ile ilgili görüşlerini de açıklayan Başkan Makas, 2021 Mali Yılı performans raporunda ilçelere ayrılan ödenek miktarlarının adaletten son derece uzak olduğunu söyledi. Başkan Naim Makas, "İl Genel Meclisinde CHP Grubunun, İl Özel İdare bütçesini kentin dinamiklerini ve ihtiyaçlarını görmezden gelerek, adaletsizce dağıtmasını hayretle karşılıyoruz. Şehrimizin merkez ilçe belediyesini yöneten ve İl Genel Meclisimizde çoğunluğu bulunan CHP'nin son tutumu bir kez daha nasıl hizmet edemediğini gözler önüne sermiştir. Tüm şehir,bu yanlışı konuşuyor. CHP'li hemşehrilerimiz bile sessiz kalmadı bu adaletsizliğe, buna rağmen CHP'den tek bir açıklama yok. Bu neyin vurdumduymazlığı anlayamıyoruz. Kentimizde kırsal nüfusun yüzde 14,70'i Yenice ilçemizin köylerinde yaşıyor. Tarım ve hayvancılık ile ön plana çıkan Yenice'nin görmezden gelinerek, 2021 yılında yapılacak yatırımlardan hak ettiği payı alamamasını anlayamıyoruz. Açıkçası biz görüyoruz ki İl Genel Meclisi bütçesine siyaset alet edilmiş ve CHP'nin İl Genel Meclisi üyesi bulunmayan Yenice ilçemiz, sanki Çanakkale'mizin bir ilçesi değilmişçesine görmezden gelinmiştir. Maalesef bu çok çok üzücü" dedi.

Kente hizmet etmek yerine, hizmete ket vurma anlayışının bu kez İl Genel Meclisi'nde yaşandığını belirten Başkan Naim Makas, AK Parti ve MHP grubunun "red" oyu verdiği Performans Raporundaki adaletsizliğin sadece Yenice ile sınırlı olmadığına da değindi. Başkan Makas, "CHP Grubunun bütçeye müdahale etmesi ve bu adaletsiz dağılım, aynı zamanda tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de engelleyen bir tutumdur. Ayrıca kentimizin önemli gündem maddesi olan su sıkıntısı ile ilgili de kırsalda yaşanan su probleminin çözümüne de engel olmaktadır. Performans raporunda da gördüğümüz gibi su problemlerine hatırı sayılır bir kaynak ön görülmemiş tam tersine su yerine listeye yazılan parke taşlarla adeta göz boyama yapılmaya çalışılmıştır. Keza mazota ayrılan kaynak kısılıyor, kepçe alımına kaynak aktarılıyor. Yahu mazotu olmayan kepçe nasıl çalışacak? Yine grup suyuna elektrik temini için güneş panelleri bütçesi ayrılmış. Olmayan suya hangi mantıkla elektrik sistemi kuruluyor? Öncesinde fizibilitesi yapıldı mı? Ayrılan kaynakla o yatırım yapılamazsa, yada çevresel koşullarla gerçekleştirilemezse yazık değil mi o kaynağa? Kaynak kullanılamazsa bunun hesabını kim verecek? CHP alacak mı sorumluluğu üzerine? Yine bir örnek vermek istiyorum; köy konağı ve düğün salonu bütçesi ayrılmış, fizibilite yok analiz yok, o kaynağa işler bitmezse köyün muhtarına da, sakinlerine de nasıl vereceksiniz hesabını? Gidip; 'biz bu işe yeteri kaynak yazmamışız, özür dileriz' mi diyeceksiniz? Kırsaldaki hemşehrilerimizin bu performans raporunu hazırlayan ve onaylayanların üzerinde hakkı var, bu net! Son derece amatör ve öngörüsüz bir performans raporu Şehrimizin ihtiyaçlarının tespit edildiği, bu ihtiyaçların öncelendiği çözümlerle hizmet etmek varken, İl Özel İdare bütçesinin yani devletimizin bütçesinin pervasızca heba edilmesine sebep olmak, bu şehre yapılacak en büyük kötülük olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda Performans Programı raporu, adeta bir intihar raporu gibidir. CHP'yi acilen ayrıştırıcı değil birleştirici, rastgele değil planlı bir şekilde şehrin problemlerini çözmeyi hedefleyen ve hemşehrilerimize değer veren bir çalışma anlayışıyla hizmet etmeye davet ediyoruz" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı