Başkan Mahçiçek, "Vatan Milletin, İrade Milletin!"
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Başkan Mahçiçek, "Vatan Milletin, İrade Milletin!"

Başkan Mahçiçek, 'Vatan Milletin, İrade Milletin!'
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Başkan Mahçiçek, "Vatan Milletin, İrade Milletin!

Başkan Mahçiçek, "Vatan Milletin, İrade Milletin! "

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek, "o gece yaşananları asla unutmayacak ve unutturmayacağız" dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

"15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılında milletimiz, demokrasisini ve özgürlüğünü korumak için tam bir kararlılık içerisinde vatan milletin, irade milletindir diyerek istiklalini ve istikbalini savunmuştur. Hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi gecesinde 251 vatandaşımız şehit olmuş, 2196 vatandaşımız ise gazi olmuştur.

Binlerce yıllık tarihinde sayısız savaşları, felaketleri ve zor dönemleri geride bırakan aziz milletimiz, son olarak 15 Temmuz 2016 günü vatan hainlerinin darbe teşebbüsüne şahit olmuştur. Hain darbe girişimi milletimizin zaferi ile sonuçlanmıştır. Büyük Türk Milleti; nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuzda olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahiptir. Milli Şairimiz Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'mızda dediği gibi "ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım" diyerek ebediyyen hürriyeti için mücadele etmekten vazgeçmeyecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimiz, yazdığı kahramanlık destanı ile hain emeller peşinde koşanları da hüsrana uğratmıştır.

Kahraman milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyor, hain darbe girişimine karşı vatanı müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen Kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. "

Kaynak: Habermetre

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