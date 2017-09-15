Başkan Karaçanta Kaı Tanıtım Günlerinde
Başkent Ankara’da Kars, Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri’nde, Kars rüzgarı esiyor.
Başkent Ankara'da Kars, Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri'nde, Kars rüzgarı esiyor.
Ankara Kültür Merkezi'nde bu 3. düzenlenen Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri'nin açılışını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptı.
Kars Ardahan Iğdır Federasyonu tarafından düzenlenen Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, Kaymakamlıklar ve bazı STK'lar tarafından desteklenen KAI Tanıtım Günleri katılan Başkan Murtaza Karaçanta, Kars Belediyesi'nin de tanıtım günlerinde yerini aldığını belirtti.
Başkan Karaçanta, Heykeltraş, halk ozanları ve tanıtım kitaplarıyla çeşitli hediyeliklerle belediyemiz adına kurdukları stantın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, tanıtım günlerinin ilk gününde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yıldız'a eşlik etti. KAI Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım ile de sık sık birlikte olan Başkan Karaçanta, tanıtım günlerinde emeği olan herkese teşekkür etti. - KARS