Başkan Güder'den vatandaşa kandil simidi
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Başkan Güder'den vatandaşa kandil simidi

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Başkan Güder'den vatandaşa kandil simidi

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Berat Kandili nedeniyle vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Berat Kandili nedeniyle vatandaşlara kandil simidi ikram etti. Tüm İslam Alemi'nin mübarek Berat Kandili'ni kutlayan Başkan Güder, kandillerin sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, müstesna zaman dilimleri olduğunu belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Vekili Gülhan Kırıcı Bayındır ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'ndeki gönüllü üyelerin Berat Kandili için özel olarak hazırladığı kandil simitlerini, vatandaşlara ikram etti. Vatandaşlara tek tek kandil simidi vererek, kandillerini kutlayan Başkan Güder, kandillerimizi hatırlatmak ve geleneklerimizin unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, kandillerin sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, müstesna zaman dilimleri olduğunu belirtti.

"Kandili geleneğimizi devam ettiriyoruz"

Emeklerinden dolayı Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyelerine teşekkürlerini ileten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ne ulaşmanın manevi huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Dinimizde bazı günlerin özel anlam ve önemi var. Bunlardan biride Berat Kandilidir. Berat gecesi hayat yolculuğumuzun en bereketli duraklarından biridir. Tüm insanlığın, kendisine sıkıntı veren şeylerden beraat ettiği bir kandil olmasını diliyoruz. Yapılan sevapların kabulünü, hataların ise affını diliyoruz. Bugünleri iyi idrak edip, toplumumuzda bu geleneğimizi devam ettirmemiz lazım. Bu geleneklerden biride kandil simidi dağıtımı. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifimizin kıymetli kadınları tarafından hazırlanan kandil simitlerimizi, vatandaşlarımıza dağıttık, kandillerini kutladık. Tüm İslam aleminin berat kandilini kutluyoruz" dedi. - MALATYA

Başkan Güder'den vatandaşa kandil simidi
Başkan Güder'den vatandaşa kandil simidi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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