Başkan Güder'den Sosyal Yaşam Merkezi'ne övgü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Güder'den Sosyal Yaşam Merkezi'ne övgü

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde 7 Temmuz itibariyle başlayan yaz okulunda öğrenciler için farklı sosyal aktiviteler düzenleniyor.

Başkan Güder'den Sosyal Yaşam Merkezi'ne övgü
14.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:28

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde 7 Temmuz itibariyle başlayan yaz okulunda öğrenciler için farklı sosyal aktiviteler düzenleniyor.

Covid 19 salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı Sosyal Yaşam Merkezi'nde yaz okuluna katılan öğrencilerin eğitimlerini izleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ailelere seslenerek, çocuklarını gönül rahatlığıyla Battalgazi Sosyal Yaşam Merkezin'deki kurslara göndermeleri tavsiyesinde bulundu. Özellikle Covid 19 sürecinde evlerinden dışarı çıkamayan ve sosyal aktivitelere katılamayan çocuklar Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde hem stres atıyor hem de eğitim alıyor. Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde açılan yaz okulunda çocuklar, Yüzme, Futbol, Müzik, İngilizce, Satranç, Basketbol, Masa Tenisi ve Resim kurslarına katılabiliyor.

Sosyal Yaşam Merkezi'nde korona virüse karşı tedbir alınıyor

Covid 19 süreci sonrasında yeni normale geçilmesiyle yeniden hizmet vermeye başlayan Sosyal Merkezi'nde çocukların sağlığı için gerekli tüm önlemler en üst seviyede tutuluyor. Bina, oyun alanları, kurs verilen sınıflar ve çocukların sıklıkla temas ettiği noktalar ile çocukların spor yaptığı alanlar sürekli dezenfekte edilirken, havuzlarda suların kloru sürekli kontrol ediliyor.

Başkan Güder yaz okuluna katılan öğrencileri ziyaret etti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yaz okulu Projesi kapsamında Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Kurslara katılan Başkan Güder, çocuklarla sohbet ederken, onlara yaz okulundan memnun olup olmadıklarını sordu. Bu soruya karşılık çocuklar, "Sosyal Yaşam Merkezi evimiz kadar güvenli" cevabını verdi.

"Vatandaşlarımız rahatlıkla havuzlarımızdan istifade edebilirler"

Çocukların güvenli bir ortamda kurslara katıldığının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Sosyal Yaşam Merkezi'mizde 7 Temmuz'dan itibaren yaz okulu kurslarımızı başlatmış olduk. Bilindiği gibi bu yıl olumsuz bir süreç yaşamış olduk. Bu olumsuzluklar kısmen ortadan kalksa da tehlike geçmiş değil. Bu süreçten dolayı kurslarımız biraz gecikmiş oldu. Şuan arkadaşlarımız gerekli önlemleri, tedbirleri Battalgazi Sosyal Yaşam Merkezinde alıyorlar. Gerek sosyal mesafe, gerek hijyen, gerek maske olayına sonuna kadar dikkat ediyorlar. Bilindiği gibi buradaki esas sporumuz yüzme sporu. Yüzme sporunu ifade ederken de havuzlardaki klorlar her gün denetleniyor. Biliyorsunuz klor da Covid 19'a karşı dezenfektan özelliğine sahip. Dolayısıyla vatandaşlarımız rahatlıklar gelip havuzlarımızdan istifade edebilirler. Şuan kurs gören evlatlarımızla bir aradayız. Onlara da baktığımızda sosyal mesafenin alındığını, hijyenin ders içerisinde belli aralıklarla sağlandığını, maskelerin takılı olduğunu görüyoruz. İnşallah, umut ediyoruz ki bu hastalık kısa sürede gündemimizden çıkar ve normal hayatımıza dönmüş oluruz. Ama şuan için yeni normal hayatımızı oluşturmak zorundayız, buna uymak zorundayız. Arkadaşlarımız da burada gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Evlatlarımız evlerinden alınıp buraya getirilip buradan da evlerine teslim edilinceye kadar tüm gerekli tedbirler önlemler alınmış oluyor. Özellikle velilerimize buradan seslenmek istiyorum, jimnastik olsun, resim olsun, satranç olsun, İngilizce kursları olsun, diğer etkinlikler olsun buradaki evlatlarımızın her biriyle tek tek görüştüğümüzde evlatlarımızın memnuniyeti görüyoruz.

Burada diyoruz ki siz de evlatlarınızı bizlere teslim edin, biz burada evlatlarımızı her türlü olumsuzluklara karşı önlemleri almış bulunmaktayız. Evlatlarımızı buraya gönül rahatlığıyla gönderebilirler. Biliyorsunuz uzun süre evlatlarımız evlerinde kalmak zorunda kaldılar. Özellikle 18 yaşın altındaki çocuklarımız 4 aya yakın bir süredir evlerinde tabiri caiz ise hapis kaldılar. Onların bu sosyal aktivitelerden faydalanmaları için Battalgazi Sosyal Merkezine müracaat etmelerini burada basın aracılığıyla ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü 3. Sayfa
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 3. Sayfa
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış Güncel
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir Dünya
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 3. Sayfa
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Koronanın gerçek olmadığına inanıp 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Erdoğan, 'Ayasofya açıldı, erken seçim var' tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Mehmet Han Celal Adan Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Mabel Matiz Aybüke Pusat İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık Serdar Gürler Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: Başkan Güder'den Sosyal Yaşam Merkezi'ne övgü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 17:30:04. #1.15#
title