Başkan Döğücü: Sancaktepe İstanbul'un yaşam merkezi haline gelecek

25.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:08

İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olma ünvanına sahip olan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, göreve başladığı günden bugüne gerçekleştirdiği yatırımlar ve gelecek hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmeyi planladıkları projelerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şehri imar etmenin yanında insanları ihya etmek ve gönüllere dokunmak amacında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Şeyma Döğücü yaptığı açıklamada; "Belediye başkanlığı halka dokunmakta, insanlarımızın zor zamanlarında, iyi günlerinde kötü günlerinde yanında olmakta bir araç ve ben gerçekten bu işi çok severek yapıyorum. Şunu da görüyorum: bu sevgim de karşılık buluyor. Sahaya çıktığım zaman aileler, hanımlar, gençler amcalarımız beni adeta ailelerinden biri olarak görüyorlar bunu hissediyorum. Çünkü aramızda hiçbir seviye farkı gözetmiyoruz. Bende onlara bu memleketin has evlatları olarak bakıyorum. Biz her şeyden önce hemşeriyiz, komşuyuz. Onlar bize teveccüh edecekler bizde onlara hizmet edeceğiz. Çıkış noktamız ve olaya bakış açımız bundan ibaret" şeklinde konuştu.

Hizmet alanında hızla gelişen bir ilçe konumunda olan Sancaktepe'de çıtası yüksek bir belediye devraldıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, devraldıkları bayrağı ve hizmet çıtasını daha da yükseklere çıkarmak istediklerini ve bu doğrultuda hareket ettiklerini söyledi. Kadın bir belediye başkanı olarak göreve başladıkları günden bu yana Sancaktepe'ye kadın elinin değdiğini hissettirecek adımlar attıklarını ve farkını ortaya koymak noktasında üstüne koyarak yola devam edeceklerini söyleyen Başkan Şeyma Döğücü, sözlerine şöyle devam etti: "Sancaktepe, on yıllık bir ilçe ama şuan İstanbul'a baktığınız zaman 39 ilçenin içerisinde duruşuyla, yatırımlarıyla, yerleşimiyle üst sıralarda yer alan bir belediye konumunda. Önceki dönem belediye başkanımıza emeklerinden dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sancaktepe'yi belli bir yere getirdi. Çıtayı yüksekten başlattık. Dolayısıyla bizimde bu yüksek çıtayı daha da yukarılara götürmemiz lazım. O anlamda da gayretle çalışıyoruz. Gecemiz gündüzümüz, hafta sonumuz, bayramımız, tatilimiz yok. Bu işe kendimizi adadık. İnşallah bir kadın belediye başkanı olarak da İstanbul'da farkımızı göstermek için de tüm çabayı göstereceğiz."

"Tasarruf Tedbirlerimizle Başladık"

Ülke ekonomisine katkı sağlamak noktasında tasarruf tedbirleri alarak göreve başladıklarını ifade eden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, tasarruf tedbirlerinin yanında afet ve atık yönetimi konularını da önemsediklerini ve bu doğrultuda önemli adımlar attıklarını söyledi. Hem ülke ekonomisine katkı hem de geleceğin korunması adına farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, yaptığı açıklamada; "Ülkemizin ekonomik durumu malum. Biz de belediye olarak ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak anlamında tasarruf tedbirleri ile başladık. Bununda halkımız arasında gerçekten çok teveccüh gördüğüne şahit olduk. Şimdi yine sıfır atık projemizi inşallah kurumlarımızda, farklı bir alana alacağız. Sitelerimize yönlendiriyoruz. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Site yöneticilerimizle bir araya gelerek deprem ve sıfır atık konularını konuşuyoruz.

Sıfır Atık ve Deprem Konularında Site Sakinleri Bilgilendirildi

Afet bilincini ve farkındalığını, ilçede yaşayan her yaştan bireye benimsetmek misyonu ile hareket ediyoruz. Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Bu noktada da acı tecrübelerimiz oldu. Bu tecrübelerden ders çıkarmak ve tedbir almak noktasında her bireyin deprem konusunda bilinçlendirilerek bu gerçekle yaşamını sürdürmesi gerekiyor. Bu noktada deprem öncesinde evde alınması gereken önlemler, acil durum çantasının hazırlanması, aileniz ile deprem sırası ve sonrasında yapacaklarının planlaması, güvenlik kontrollerinin yapılması, düşebilecek eşyaların sabitlenmesi, yangın söndürme ekipmanlarının kontrol edilmesi ve deprem çantası hazırlanmasının önemini anlatıyoruz. Bunların ışığında da depremle ilgili yol haritamızı ve yapabileceklerimizi hep birlikte ele alıyoruz.

"Geri Dönüşüm Konusu Çok Önemli Bir Konu"

Biliyorsunuz, sıfır atık projesi: Cumhurbaşkanımızın Eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin başlattığı bir proje. Ülkemiz bu anlamda maalesef biraz gerilerde. Bizim bu seviyeyi biraz yükseklere çıkarmamız gerekiyor. 2023'te Avrupa ile yarışır hale gelme hedefindeyiz. Belediye olarak biz de bizim asli işlerimiz arasında da olan geri dönüşümü en üst noktada sağlamak için geri dönüşüm tesislerimizi ilçemize kazandırmak için uğraşıyoruz. Atıklarımızı ayrıştıran tesislerle iletişim halindeyiz. Geri dönüşüm iki anlamda çok önemli. Geri dönüşüm, hem ülkeye ekonomik anlamda katkıları olan hem de geleceğe dair çocuklarımıza daha temiz bir dünyada yaşamalarını sağlamak için onlara bırakmamız gereken bir miras olduğunu düşünüyorum. Bunun için bu konu üzerinde önemle duracağız.

"Deprem Konusunda Dersimize Çalışıyoruz"

Deprem konusunda Kaymakamlığımız ve diğer kurumlarımızla birlikte yine bir afet koordinasyon merkezi kurduk. İlk toplantımızı da yaptık. İlçemiz bu anlamda yeni kurulan bir ilçe olduğu için yıkılması gereken tehlikeli binalarımız %10 civarında. Dolayısıyla bu anlamda bu dönüşümü hızlı bir şekilde sağlayabilecek düzeydeyiz. Onun üzerinde çalışıyoruz. Toplanma alanlarımızı 87,'den 112'ye çıkardık. Onların levhalandırmalarını ve bilgilendirmelerini yapıyoruz şuanda. Bunun dışında da belli bölgelerde afet anında ulaşılabilecek konteynırlar oluşturuluyor. Onların çoğaltılması ile ilgili çalışmalarımız var. Burada muhtarlarımızla, site yöneticilerimizle, imamlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bütün olarak çalışacağız. Bunların koordinasyonunu yapıyoruz. Bu önemli bir iş ve tek başına olmaz. Toplumun her kesiminin bunu sahiplenmesi lazım. Dolayısıyla bu konulara hep birlikte çalışıyoruz, bu koordinasyonu sağlıyoruz.

Daha Temiz ve Daha Yaşanılabilir Bir Sancaktepe

Afet yönetimi ve geri dönüşüm konularının yanında temizlik de önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Daha temiz bir Sancaktepe için çalışıyoruz. Belediyecilik hizmetlerimizde hiçbir aksama oluşturmadan sistemli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız temiz ve yaşanılabilir bir Sancaktepe oluşturmak. Bunun için ekiplerimiz gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyor." şeklinde konuştu.

"Sosyal Belediyecilik Zirve Noktasına Ulaştı"

Sosyal Belediyeciliğin AK Parti ile farklı bir boyut ve ivme kazandığını ifade eden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bu alanda gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: "Türkiye'de sosyal belediyecilik AK Parti ile başlamış bir kavram. Çünkü daha önceden böyle bir şey yoktu ama biz bunu zirve noktasına ulaştırdık belediyecilik noktasında. Sosyal yardımlar anlamında; çocuklarımızın eğitim yardımları, yardıma ve himayeye muhtaç ailelerimizin koordinasyonu, onlara alışveriş kartı gibi bir kart yaptırıyoruz şuanda. Belli marketlerle de anlaştık. Şuanda sosyal yardımlar konusunda bu marketler zincirinde alışveriş yapar gibi kendi ihtiyaçlarını kendilerinin alacağı bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Sosyal destek kartı diye adlandırdığımız bu kartımızın özelliği normal yapılan yardımların dışında yani erzak kolisi ya da herhangi bir yerden alışveriş yapılması değil. İhtiyaç sahibinin kendi istediğini kendi istediği yerden almasını sağlamak. Kendi ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan açılmış olan marketlerle konuştuk. Biz aylık belli bir miktar yatıracağız onların hesaplarına. Kart sahipleri de gidecek ne kadarlık ihtiyacı varsa alışverişini yapacak ve o yaptığı alışveriş bakiyemizden karşılanacak. Böyle bir sistem hazırlıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor.

"Belediyeleri Farklı Kılan Sosyal Anlamda Ortaya Koyduğunuz Çalışmalar"

Belediyeleri farklı kılan sosyal anlamda ortaya koyduğunuz çalışmalar. Bizde bunlara ağırlık veriyoruz. Belediyelerimiz son süreçte hükümetimiz tarafından yol ve altyapı anlamında ciddi destekler aldı. Bununla ilgili de imkanlar çerçevesinde belediyeler çalışmalarını yürütüyor. Belediyeleri farklı ve başarılı kılan sosyal ve kültürel anlamda ortaya koyduğu yatırımlar. Biz de bu noktada belediyeciliği farklı bir boyuta taşıyan sosyal ve kültürel projelere ağırlık vermeye çalışıyoruz.

"Kültürel Belediyecilik Alanında Da Önemli Adımlar Atıyoruz"

Bizim kültürel anlamda da attığımız önemli adımlar var. Büyükşehir Belediyemizin tiyatrolarla ilgili getirdiği bir kısıtlama var. Tasarruf tedbirleri dairesi bünyesinde yaptık dediler ama oyun her şeyi ile hazırlanmış ortaya konulmak üzereyken, ortada bir maliyet varken, bütün kostümler alınmış, her şey yapılmış ama gerek yok fuzuli bir şey demişler ve kaldırmışlar. Hâlbuki oyun gösterime hazır. Ben sanatın her açıdan özgür olması gerektiğini düşünenlerdenim. Sanat başka bir şeydir. Yani bunu türküde görürsünüz, şiirde görürsünüz, tiyatroda görürsünüz, sinemada görürsünüz. Sayfalarca anlatamadığınız bir şeyi bir kelimeyle, bir bakışla, bir duyguyla, bir mısrayla, bir ritimle sanat anlatır size. Evrensel olduğuna inanıyorum. Kültürel anlamda da biliyorsunuz bizim burada Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezimiz var, Kadir Topbaş Kültür Merkezimiz ve çok güzel sahnelerimiz var. Biz bunun için devlet tiyatroları ve Kültür Bakanlığımız ile iletişime geçtik. Onlar da sahnelerimizin tiyatro gösterimine uygun olup olmadığını denetlemeye geldiler. Çok uygun buldular. Biz oranın ışık ve diğer eksiklerini tamamladık ve tiyatro oyununun sergilenebileceği hale getirdik. Şimdi ilk 'REİS BEY' ile başladık. Bu oyunu burada ücretsiz gösterime sunduk. Müthiş bir talep oldu. Bin kişilik salon doldu, taştı. Dolayısıyla tiyatroda bir ihtiyaç olduğunu gördük. Şimdi devlet tiyatrolarımızla konuşuyoruz. Özel tiyatrolar da dahil olmak üzere bunların hepsine belirli bir miktarda destek olacağız. Burada, Sancaktepe'deki insanlarımızın tiyatro ile buluşmalarını sağlayacağız. Çocuk tiyatrolarımız zaten devam ediyor.

Kadınlarımıza Özel Merkez

Gençlik merkezlerimiz var. Kadınlara yönelik eğitim veren kurslarımız var. Bunları hızlı bir şekilde yapıyoruz. Şimdi bir de kadın aile merkezimizi açıyoruz. Bizim daha önce burada yaşlılara yönelik bir binamız vardı. Ama belli şeyleri gerçekleştirememiş ve aktif olarak kullanımı sağlanamamış. Biz burayı aktif hale getirmek istiyoruz. Kadınlarımıza yönelik bir merkez oluşturacağız. Burada kadınlarımıza ücretsiz hukuki danışmanlık, ücretsiz psikolojik danışmanlık ve ücretsiz diyetisyen danışmanlığı gibi hizmetler vereceğiz. İçerisinde; spor salonu, kreş, eğlencesinden sohbetine kadınlarımızın gelip vakit geçirebileceği çok amaçlı salonlar, kadınlarımıza yönelik kütüphane ve el emeklerini de sergileyebilecekleri ufak bir alanımız olacak. Buraya kadınlarımız kendi ürünlerini getirip satacak ve parasını cebine koyup gidecek. Böyle de bir çalışmamız var.

Altın Eller Çarşısı

Altın eller çarşısı konusunda kadınlarımıza verdiğimiz bir sözümüz var. Bu proje, vaatlerimiz arasında yer alan bir projemiz. Bunun denemesini bir çadırda yaptık. Çok rağbet gördü ve gerçekten katkısı da oldu hanımlarımıza. El emeklerini getirdiler orada aracı olmadan direk müşteriye hizmet olarak sundular, talep gördü. Şimdi inşallah ilçemizin 3 bölgesinde sabit Altın Eller çarşılarımızı açıyoruz.

"İş Arayan Değil Kendi İşlerini Kuran Gençlerin Yetişmesini İstiyoruz"

Gençlerimize yönelik ise inovasyon merkezlerimizi açacağız, kuluçka merkezleri. Onlara alan sağlayacağız. Gelip orada kendi işlerini kuracaklar. Biz onlara küçük ofisler kuracağız. Bunun Avrupa'da birçok örneği var, uygulanan bir sistem. Biz de burada gençlerimize uygulayacağız bunu. Çünkü biz gençlerimizin sürekli birilerinden iş isteyen değil ama kendi işlerini kurabilecek yeteneklere sahip olduklarına inanıyoruz. Bunu geliştirmek istiyoruz. Gençlerimize imkan vereceğiz. Buyurun burada ister işinizi kurun. Emlakçı mı olmak istiyorsun? Müşteri portföyünü oluştur. Dükkân açabilecek düzeye gelince dükkânını aç. Sigortacı mı olmak istiyorsun? Bununla ilgili altyapı çalışmanı yap, dükkânını aç kendi yerine geç. Bu imkanları da sağlayacağız, araştırmalarına da destek olacağız. 2 tane teknopark projemiz var. İnşallah onların da görüşmelerini yapıyoruz. Teknoparklarımızı oluşturacağız.

"En Büyük İsteğimiz Buraya Bir Üniversite Kazandırmak"

Tabi bir de en büyük isteğimiz buraya bir üniversite kazandırmak. Eğitim anlamında da Sancaktepe'nin en iyi yerlerde olmasını arzuluyoruz. Maalesef bizim başarılı öğrencilerimiz farklı ilçelerdeki okullara gidiyorlar. Biz kendi ilçemize yeten bir eğitim sistemini de kurmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Üniversitelerle görüşüyoruz, Milli Eğitim Bakanlığımızla görüşüyoruz. İlçemize bir Fen Lisesi ve Sınavlı Anadolu Lisesi kazandırmak için de uğraşıyoruz.

"Önemli Olan Gönülleri Yapmaktır"

Projeler yapılır. İmkânlarla orantılı. Yapabileceğiniz her şeyi yaparsınız. Burada önemli olan insana dokunmak ve gönülleri yapmak. Biz bunu burada inşallah başaracağız. Bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Belediye içerisinde şeffaf odamızı oluşturduk. Müsait olduğumuz zamanlarda orada gelen giden kim varsa herkesle görüşüyoruz. Odamızın kapısı her zaman açık, 7-24."

"Yaşanılabilir Bir Sancaktepe"

Sancaktepe'nin geleceği ile ilgili de bilgiler veren Başkan Şeyma Döğücü, seçim vaatlerimizi açıklarken de hep söyledim: "Sancaktepe'yi yaşanılabilir bir ilçe haline getirelim. İnsanlar Sancaktepe'de huzur içinde yaşasınlar, güven içerisinde kardeşçe yaşasınlar. Burada maalesef daha önceki dönemlerde kurtarılmış bölge vs. gibi bazı tatsız şeyler yaşandı. Biz aynı gemideyiz. Bizim Kürt kardeşimiz de Türk kardeşimiz de burada, Sancaktepe'de kardeşliği yakalamalı. Ben bunun derdindeyim. El ele, kol kola olmak durumundayız. Hepimiz aynı yerde yaşıyoruz, aynı havayı soluyoruz, aynı suyu içiyoruz. Bizim aramızda husumet olmamalı, aramızda düşmanlıklar olmamalı. Ben en çok da bunun için çalışacağım. Hakikaten de şunu söylemek isterim: Sancaktepe'ye gelen birisi Sancaktepe'nin ne kadar huzurlu, ne kadar şirin bir ilçe olduğunu görsün. Bunu istiyoruz. Bunun yanında tabi bir de şehir hastanemiz var. Bu da ister istemez bizi sağlığın merkezi bir Sancaktepe haline getirecek. İnşallah bekliyoruz. Sağlık Bakanımızla konuştuk, yeniden ihalesinin yapılması ile ilgili bir çalışma var. Onu da hasretle bekliyoruz. Başladığında hem inşaat anlamında bir istihdam oluşturacak akabinde de bölgemizde de müthiş bir istihdam kaynağı oluşturacak inşallah. Çok büyük bir hastane çünkü. Biz hasımlığı değil hısımlığı artırmayı amaçlıyoruz. Gençlerimize yönelik sosyal mekânlarımızı artıracağız. Millet bahçesi ile ilgili görüşmelerimizi yapıyoruz. Birisi hastane bitişiğinde olmak üzere, birisi Paşaköy'de olmak üzere toplamda 3 tane millet bahçesi hazırlığımız var. Kısa zamanda onları da başlatacağız inşallah. Bir de alışveriş caddesi gibi bir projem var. Yenidoğan'dan Sarıgazi'ye giden büyük bir caddemiz var. Bu caddemizi firmalarımızla da görüşüp her türlü ihtiyacın karşılanabileceği bir alışveriş caddesi haline getireceğiz. Çarşının ortasında da bir nostaljik tramvay sözümüz var. Onları da yaptıracağız İnşallah" açıklamasında bulundu.