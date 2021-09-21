Başkan Çolakbayrakdar'dan Cırgalan'a 'Aile Sağlık Merkezi' müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cırgalan Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, mahallenin girişinde Aile Sağlık Merkezi yapılacağının müjdesini verdi. Kayserililerin yaşam kalitesini yükseltmek için dev sağlık yatırımlarına imza atan Başkan Çolakbayrakdar, merkezin planlama çalışmalarının tamamlanarak, yer tahsisinin gerçekleştirildiğini ve en yakın zamanda temelinin atılacağını söyledi.

Cırgalan Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, bölgeye kazandırılacak olan ve 305 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 750 metrekare alana sahip Aile Sağlık Merkezi'nin yerini inceledi. Ardından mahalleye kazandırdığı semt konağında vatandaşlarla bir araya gelip, sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onlara müjdeli haberi iletti. Cırgalan Mahallesi'nin girişinde yapılacak olan Aile Sağlık Merkezi'nin müjdesini veren Başkan Çolakbayrakdar, "3 aile hekimi olarak planlanan Aile Sağlık Merkezi'nin çalışmalarının tamamlanarak, yer tahsisinin gerçekleştirildiğini ve yakın zamanda inşaatına başlanacak. En kısa süze içerisinde bitirip, bölgemize sağlık ocağı kazandırmış olacağız. Sağlıkla hayırla inşallah iyi günlerde kullanılsın. Kocasinan Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her alanda en iyisini sunabilmek için yoğun gayretimiz var. Mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu diğer hizmetleri de belirli bir program dahilinde yapacağımızın bilinmesini istiyorum. Çalışmalarımız tamamlandığında Kocasinan, daha da güzelleşecek ve hak ettiği noktaya yakın zamanda ulaşacak" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinan için her alanda yatırımları artırarak, çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden son derece memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar ise müjdeli habere çok sevindiklerini belirterek, yatırımlarından dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ