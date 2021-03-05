Başkan Çerçi Güzelyurt ve Barbaros'ta esnaf ziyareti yaptı
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Başkan Çerçi Güzelyurt ve Barbaros'ta esnaf ziyareti yaptı

05.03.2021 18:02 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:06
Başkan Çerçi Güzelyurt ve Barbaros'ta esnaf ziyareti yaptı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Güzelyurt ve Barbaros Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Güzelyurt ve Barbaros Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çerçi, vatandaşlardan hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Güzelyurt ve Barbaros Mahallesi'nde vatandaş ve esnafları ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Aydemir, partililer ve muhtarlar eşlik etti. Barbaros Mahallesi'nde berberde tıraş olan Başkan Çerçi, esnaftan alışveriş yaptı, hayırlı kazançlar diledi. Tüm dünyanın pandemi nedeniyle zor zamanlardan geçtiğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Korona virüs nedeniyle zor zamanlar yaşadık. Halkımızın açıklanan tedbirlere sıkı sıkıya riayet etmeleri nedeniyle vaka sayılarımızda düşüşler yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı normalleşme adımları çerçevesinde ilimiz ve ilçemiz de kontrollü normalleşmeye başladı. Ancak vatandaşlarımızdan ricamız maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat etmeleri. İnşallah bu zor günler bittikten sonra yine hep birlikte çayımızı içecek ve en güzel sohbetlerimizi yapacağız" dedi. - MANİSA

Başkan Çerçi Güzelyurt ve Barbaros'ta esnaf ziyareti yaptı
Başkan Çerçi Güzelyurt ve Barbaros'ta esnaf ziyareti yaptı
Başkan Çerçi Güzelyurt ve Barbaros'ta esnaf ziyareti yaptı
Başkan Çerçi Güzelyurt ve Barbaros'ta esnaf ziyareti yaptı
Başkan Çerçi Güzelyurt ve Barbaros'ta esnaf ziyareti yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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