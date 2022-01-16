Başkan Büyükkılıç'tan hızlı tren açıklaması

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri-Yerköy hızlı tren yapım ihalesinin sonuçlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası 39. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, esnafların taleplerine yardımcı olma yönünde irade göstereceklerini aktardı.

Hızlı tren ihalesinin yapıldığını bildiren Büyükkılıç, "Şehrimizde çok güzel gelişmeler oluyor. Hızlı trenimizin ihalesi yapıldı, ilgili konsorsiyum açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş de Başkan Büyükkılıç'a salgın dönemi başta olmak üzere her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.

Kayseri-Yerköy hızlı tren yapım ihalesini Doğuş-Çelikler ve Özkar konsorsiyumunun kazandığı açıklanmıştı.