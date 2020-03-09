Başkan Aşgın muhtarlarla bir araya geldi
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Başkan Aşgın muhtarlarla bir araya geldi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

09.03.2020 19:07 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:07
Başkan Aşgın muhtarlarla bir araya geldi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. AK Parti Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, CHP Milletvekili Tufan Köse, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız'ın da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Aşgın, göreve geldikleri günden itibaren önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.


Çorum Merkez Muhtarlar Derneğinin düzenlediği toplantı Türkiye'nin zor süreçlerden geçtiğini ve bu günlerde ayrılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini hatırlatan Başkan Aşgın, "Biz ne kadar çok bir araya gelirsek, ne kadar çok muhabbetli olursak, yüreklerimiz ne kadar çok birlikte çarparsa daha güçlü oluruz. Ülkemizin geleceği daha aydınlık olacak." dedi.


Göreve geldikleri günden beri yaklaşık bir yıl olduğunu ve bu süreçte muhtarlarla çok uyumlu bir şekilde çalıştıklarını ve güzel işler yaptıklarını dile getiren Başkan Aşgın, "Bundan sonra da birlikte güzel işler yapacağız. Muhtarlarımızla ve şehrimizin diğer paydaşlarıyla Çorum için en güzel hizmeti vereceğiz."şeklinde konuştu..


AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya da hizmetlerin vatandaşlara ulaşması noktasında muhtarların devletin temsilcileri olduğunu ifade ederek "Muhtarlarımızı önemsiyoruz. Muhtarlarımızın emrindeyiz, hemşehrilerimize olduğu gibi telefonumuz muhtarlarımıza da 7/24 açık. Çorum için iktidarıyla, muhalefetiyle ve muhtarlarımızla bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.


"Her birimiz bulunduğumuz görevlerde bu vatana, bu millete ve bu şehre hayırlı hizmetler yapmak istiyoruz. Önemli olan bu kubbede hoş bir seda bırakmak" diyen AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu da toplantının yapılacak olan güzel işlere vesile olacağına inandığını vurguladı.


CHP Milletvekili Tufan Köse de yaptığı konuşmada toplantıların aylık periyotlarla yapılması gerektiğine belirterek "Demokrasinin ilk basamağı olan muhtarlarımızla bir araya gelmek çok güzel. Çorum'da 260 bin nüfus yaşıyor. Onların sevinci de, kederi de neşesi de muhtarlarımızda." ifadelerini kullandı.


Karakeçili Mahalle Muhtarı ve Çorum Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın da yaptığı konuşmada toplantıya katılanlara teşekkür ederek, "Birlik olalım, beraber olalım, işleri daha koordineli bir şekilde yürütelim istiyoruz. Belediye başkanımız ve milletvekillerimizle de yaptığımız toplantımızı belirli periyotlarla yapmak istiyoruz." diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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