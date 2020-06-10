Başkan Altınsoy, yeni normalleşme planını değerlendirdi
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Başkan Altınsoy, yeni normalleşme planını değerlendirdi

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs salgınıyla ilgili normalleşme adımlarını açıkladığını aktaran AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 18 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkması, düğün salonları, sinema salonlarının açılış tarihi ve kafe, lokanta...

Başkan Altınsoy, yeni normalleşme planını değerlendirdi
10.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:41

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs salgınıyla ilgili normalleşme adımlarını açıkladığını aktaran AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 18 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkması, düğün salonları, sinema salonlarının açılış tarihi ve kafe, lokanta kıraathanelerin çalışma saatleri ile ilgili yeni düzenlemelere gidildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız" sözüne vurgu yapan Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Salgın dönemini özellikle Avrupa ile kıyaslandığında en az kısıtlama, can kaybı ve ekonomik sıkıntıyla atlattığımız bir gerçektir. Türkiye aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Salgın tamamen bitene kadar yaşantımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde devam ettirmeliyiz. Ülkemizin tek başına salgının üstesinden gelmesi yetmez. Dünyanın tamamının da aynı başarıyı elde etmesi gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni normalleşme planlarını aktaran Başkan Altınsoy, "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'a uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir. Hiçbir salgının, hiçbir tehdidin ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığını hiçbir zaman unutmamalıyız. Alınan kararların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dileğinde bulundu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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