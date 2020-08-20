Başkan Aktaş'tan hizmet neferlerine ödül
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Başkan Aktaş'tan hizmet neferlerine ödül

Başkan Aktaş'tan hizmet neferlerine ödül Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir taraftan belediye bünyesinde çalışırken diğer taraftan 'vatandaşa daha iyi hizmet verilmesi noktasında' özgün projeler ortaya koyan personeli para ile ödüllendirdi.

20.08.2020 10:10 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:16

Başkan Aktaş'tan hizmet neferlerine ödül

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir taraftan belediye bünyesinde çalışırken diğer taraftan 'vatandaşa daha iyi hizmet verilmesi noktasında' özgün projeler ortaya koyan personeli para ile ödüllendirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kısa süre önce düzenlediği 'Neden Daha İyi Olmasın?' isimli iyileştirme fikir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Başkan Alinur Aktaş, 120 kişinin katıldığı yarışmada ödüle layık görülen 5 personeli makamında kabul ederek, hediye çeklerini takdim etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir taraftan Bursa merkez ve 17 ilçede 10 bin 800 kilometrekare alanda hizmet vermeye çalışırken diğer taraftan normal rutin işleyişi sorguladıklarını, vatandaşa daha iyi hizmet verme noktasında özgün yaklaşımlar ortaya koyduklarını söyledi. Bu sebeple kurum içerisinde 'Neden Daha İyi Olmasın?' isimli iyileştirme fikir yarışmasını organize ettiklerini belirten Başkan Aktaş, 120 personelin katıldığı etkinlikte birbirinden farklı ve işlevsel projelerin ortaya konulduğunu ifade etti. Yarışmaya katılan herkese teşekkür eden Başkan Aktaş, "Bugün, gerçekleştirdikleri projelerle ödül almaya hak kazanan arkadaşlarımızı ağırladık. Kendilerine ödüllerini takdim ettik. Emekleri nedeniyle kutluyorum" dedi.

Başkan Alinur Aktaş, Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü'nde görevli Erman Özen ve Muhammet Gökhan Altun'un 'ürettikleri proje ile' daha önce jeneratörle temin edilen ve maliyet teşkil eden enerjinin güneşten sağlanması noktasında ciddi kazanıma vesile olduklarını belirtti. Başkan Aktaş, BUSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda görevli Engin Çiçek'in 'Büyükşehir ve BUSKİ'nin ayrı ayrı uyguladığı yedekleme olayının tek elden gerçekleştirilmesi', Gelirler Şube Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Veysi Tutkun'un ise 'belediyeye gelmeden her türlü işlemin yapılması' anlamında katma değer ürettiğini ifade etti. Başkan Aktaş, BUSKİ Ruhsat ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Erdoğan Dinçel'in de 'atıksu müracaat işlemlerinin maliyetlerinin minimize edilmesi' anlamında bir çalışma ortaya çıkardığını vurguladı.

Başkan Aktaş, hizmet çıtasını daha da üst seviyelere çekmek için kendilerini sürekli sorguladıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın her köşesine hizmet götürdüklerini, aynı zamanda çok yönlü olarak salgın ile mücadele ettiklerini belirten Başkan Aktaş, "Tüm bunlar olurken, bir yandan daha iyi hizmet edebilme noktasında kendimizi sürekli sorguluyoruz. Bu ve benzeri yarışmalarla heyecanımızı diri tutuyoruz. Daha pratik, seri bir Bursa'yı ortaya çıkarmak, çözüm odaklı belediye hizmetlerini her alana yaymak için bu tür faaliyetlerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

Başkan Aktaş'tan hizmet neferlerine ödül

Kaynak: İHA

Manşet

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