Başkan Akman'dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, basının demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Gece gündüz demeden zorlu koşullarda yılmadan çalışan tüm medya çalışanlarımızın bayramını en içten dileklerimle tebrik ederim" dedi.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, basının demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Gece gündüz demeden zorlu koşullarda yılmadan çalışan tüm medya çalışanlarımızın bayramını en içten dileklerimle tebrik ederim" dedi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basını'nda sansürün kaldırılması nedeniyle her yıl 24 Temmuz gününün 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlandığını hatırlattı. Günümüzde her insanın doğru bilgiye ulaşmasının temel hakkı olduğunu vurgulayan Başkan Akman, kamu adına gerçekleri araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan basının, demokratik hayatın en önemli unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

Halkın doğru, şeffaf ve objektif bir şekilde hayattan haberdar olmasında basının vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu anlatan Başkan Akman, "Basının gücü, milletimizin gücüdür. Toplumları aydınlatmak gibi büyük sorumluluk üstlenen basının ve basında çalışan arkadaşlarımızın aldıkları sorumluluk ve üstlendikleri bu misyon ile demokrasimizin daha da güçlendiğini görüyoruz. Basının gücü, milletimizin gücü olduğunu biliyor, bu bilinçle hareket ediyoruz. Ayrıca Tuşbamızın gelişmesi, vatandaşlarımızın şehirde daha konforlu ve daha kaliteli hizmet alabilmesi için yaptığımız çalışmaları hemşehrilerimize duyuran basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplumsal değerlere saygılı ve demokrasiden yana çalışmayı görev sayan basının, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını sağladığını da ifade eden Başkan Akman, "Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik eder, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA