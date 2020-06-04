Başkale'de terör operasyonu
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Başkale'de terör operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü vaziyette silah ve mühimmat ile lazer metre ele geçirildi.

Başkale'de terör operasyonu
04.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:58

Van'ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü vaziyette silah ve mühimmat ile lazer metre ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Güroluk Mahallesi kırsalında 4 Haziran 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde plastik bidon içerisinde toprağa gömülü vaziyette 1 adet makineli tüfek, 1 adet gündüz el dürbünü, 1 adet lazer metre, bir miktar fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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